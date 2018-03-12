«Ночлежка» приобщает гостиницы к «Ночи в отеле»

Благотворительную акцию «Ночь в отеле» петербургский фонд «Ночлежка» приурочил к Дню бездомного человека, который организация проводит 26 марта вместе с порталом «Такие дела». Присоединиться к акции волонтеры предлагают отелям, гостиницам и хостелам.

Смысл акции не в том, чтобы пустить бездомного переночевать в гостинице, а в перечислении стоимости ночёвки в любом номере на работу реабилитационного приюта для бездомных людей.

«В отелях стоимость одной ночи зависит от типа номера, загруженности сезона и уровня гостиницы. А один день проживания одного бездомного человека в приюте «Ночлежки» обходится нашей организации всего в 398 рублей. Так что одна ночь в отеле по стоимости может быть эквивалентом десяти дням в нашем приюте, где бездомным людям помогают выбраться с улицы», – говорит Григорий Свердлин, председатель благотворительной организации «Ночлежка».

В приюте «Ночлежки» на Боровой улице, 112Б 52 места. В приюте в среднем живут по 4-5 месяцев. За это время специалисты по социальной работе, юристы и психологи «Ночлежки» помогают человеку решить его проблемы и выбраться с улицы: восстановить документы, найти работу и жилье, устроиться в дом престарелых или вернуться домой в другой город, получить пенсию или оформить социальные пособия, оспорить мошенническую сделку с недвижимостью, получить от государства положенное жильё.

Участники акции уже собрали для «Ночлежки» 55800 рублей.