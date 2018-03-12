Премьер-министр Великобритании: Очень похоже, что за отравлением Скрипаля стоит Россия

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй допустила большую вероятность того, что за отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля стоит Россия, и пообещала ответные меры. Как следует из заявления Мэй вечером 12 марта после заседания Национального совета безопасности, очень похоже на то, что Россия несет ответственность за инцидент в Солсбери.

«Теперь мы должны быть готовы принять гораздо более масштабные меры. В среду, 14 марта, мы подробно рассмотрим ответ России. Если не будет достоверного ответа, мы сделаем вывод о том, что это действие представляет собой незаконное применение силы российским государством против Соединенного Королевства», – сказала Мэй, выступая перед палатой общин британского парламента.

По словам премьер-министра, эксперты установили тип вещества нервно-паралитического действия. Оно якобы разработано в России в военных целях. Мэй требует объяснений, каким образом военное химическое оружие было использовано в графстве Уилтшир. По ее версии, это либо совершено с прямым умыслом, либо правительство [России] потеряло контроль над запасами вещества и позволило химическому оружию попасть в руки других.