Премьер-министр Великобритании: Очень похоже, что за отравлением Скрипаля стоит Россия
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй допустила большую вероятность того, что за отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля стоит Россия, и пообещала ответные меры. Как следует из заявления Мэй вечером 12 марта после заседания Национального совета безопасности, очень похоже на то, что Россия несет ответственность за инцидент в Солсбери.
«Теперь мы должны быть готовы принять гораздо более масштабные меры. В среду, 14 марта, мы подробно рассмотрим ответ России. Если не будет достоверного ответа, мы сделаем вывод о том, что это действие представляет собой незаконное применение силы российским государством против Соединенного Королевства», – сказала Мэй, выступая перед палатой общин британского парламента.
По словам премьер-министра, эксперты установили тип вещества нервно-паралитического действия. Оно якобы разработано в России в военных целях. Мэй требует объяснений, каким образом военное химическое оружие было использовано в графстве Уилтшир. По ее версии, это либо совершено с прямым умыслом, либо правительство [России] потеряло контроль над запасами вещества и позволило химическому оружию попасть в руки других.
Справка:
Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были найдены на скамейке в городе Солсбери днем 4 марта в бессознательном состоянии. В местной больнице им диагностировали отравление неизвестным веществом. Британская полиция и контрразведка рассматривают несколько вероятных причин произошедшего, среди них покушение на убийство, спонсированное государством, «попытка ложно обвинить Россию или личный спор». В британском МИДе призвали «не торопиться с выводами» и не искать «руку России». В МИДе РФ заявили, что западные журналисты используют инцидент для нагнетания антироссийских настроений. По последним данным, Скрипаль и его дочь, вероятно, отравились дома, а не в торговом центре. До 1999 года Сергей Скрипаль служил в Главном разведуправлении Генштаба России. В 2006 году его признали виновным в шпионаже в пользу Великобритании и приговорили к 13 годам лишения свободы. В 2010 году Скрипаль был помилован.