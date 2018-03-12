Младенец с чулком на шее найден в Петербурге

Убийство новорожденного расследуют в Петербурге. Выброшенное на помойку тело нашли с женским чулком на шее.

Как стало известно «Фонтанке», 12 марта поиски пропитания привели бездомного во дворы улицы Мориса Тореза. У дома 39 корпус 2 при изучении мусорного контейнера он наткнулся на пакет с чем-то мягким. Подумал, детская игрушка. Раскрыл – тело новорожденного с обмотанным вокруг шеи чулком.



Известно, что ребенок появился на свет в течение суток. В настоящее время ведется масштабная проверка, сличаются списки роддомов с адресами выписки рожениц, изучаются записи камер уличного наблюдения.