Манчини послал болельщика "Зенита" и его сестру в инстаграме

Необычная дискуссия произошла в инстаграме между одним из болельщиков "Зенита" и главным тренером петербургского клуба Роберто Манчини.

После ничейного матча с «Ростовом» (0:0) фанат Игорь Залепукин опубликовал в инстаграме пост, в котором написал: «Манчини, иди на... (нецензурное слово)».

Неожиданно сам Манчини пришёл в комментарии к этой записи и написал: «Ты и твоя сестра», послав таким образом болельщика в ответ.

Напомним, "Зенит" после ничьи в Ростове опустился на пятое место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего "Локомотива" составило на 10 очков. До финиша турнира осталось 7 матчей.