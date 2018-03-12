Олег Табаков: «Герои меня не интересовали»

После долгой болезни скончался Олег Павлович Табаков — великий характерный актер, создавший свой особый мир «негеройских», но человечных персонажей, которые стали дороги всей стране.

Вряд ли можно назвать актера, зрительская любовь к которому за последние четверть века была более широкой и безусловной, чем Олег Табаков. Под его голос многие в свои первые годы приникали к телеэкрану, слушая объяснения Матроскина про «правильный» бутерброд в мультфильме «Трое из Простоквашино» или про «фигвамы». Те, кто старше, следили за его Шелленбергом в «Семнадцати мгновениях весны». С ним мы «шли» в школу, по фильму с его участием вылепляя в своем сознании образ Ильи Обломова. С подозрением и опаской смотрели на его лукавого и хитрого Кощея Бессмертного и радовались, когда блистательная королева Франции в исполнении Алисы Фрейндлих обманывала его с подвесками — с помощью бравых мушкетеров. А уже потом, глядя на его Володю, неуверенного и слабого, в фильме «Москва слезам не верит», надеялись, что Катерина наконец найдет свое счастье.

Олег Табаков был целым миром, его удивительная любовь к своим персонажам, внимание к их судьбе делала их близкими и понятными, словно родными. Даже тогда, когда это были отрицательные герои, зритель их «извинял» и принимал, учась видеть многогранность жизни.

О своих актерских пристрастиях как о «нетипичных» говорил и сам Табаков — в книге «Моя настоящая жизнь» он вспоминал, что его с юных лет привлекали актеры острой характерности. «Герои меня не интересовали вовсе. Завораживало умение, – писал он. – Восхищали фантастические, казавшиеся беспредельными выразительные возможности профессии».

Вспоминая теперь знаменитые роли Олега Табакова, действительно, в первую очередь видишь образы второстепенные — но запоминавшиеся куда сильнее главных. Если, конечно, не говорить о картине «Несколько дней из жизни И. И. Обломова», в котором «русский барин» Табакова в полной мере раскрыл многовековой образ русского человека.

«Однажды кто-то из критиков окрестил меня «воплощением русского характера», хотя на самом деле во мне слились и мирно сосуществуют четыре крови: русская и мордовская — по отцу, польская и украинская — по матери, – писал Табаков в книге «Моя настоящая жизнь», анализируя слагаемые своего характера. – Я никогда не делал попыток нарисовать генеалогическое древо рода Табаковых-Пионтковских, но историю его знаю прилично. Могу даже различать в себе национальные источники. Весь мой природный сантимент, чувствительность и некоторая плаксивость — оттуда, из украинских песен маминой мамы, бабы Оли: «Солнце низенько, вечер близенько...»

Олег Табаков родился в Саратове, в семье врачей, его родители после войны развелись. На малую родину актер возвращался потом регулярно — к могилам родных, среди которых был самый дорогой для него человек — бабушка Оля, выходившая его и воспитавшая. Ее кончина стала для будущего актера первым «рубежом чувств» – как он потом сам об этом говорил.

«Смерть бабушки Оли — моя первая жизненная потеря, – вспоминал он. – Первый актерский опыт в смысле силы эмоционального потрясения. Несмотря на все испытания военной жизни, на понимание, что у моих родителей, видимо, не все ладно, такого опыта негативных эмоций, которые обычно не касаются незамутненной детской души, еще не было».

Другим человеком, оказавшим на актера сильное влияние, был отец, от которого Табаков унаследовал «деловые свойства — работоспособность, организованность, умение многое держать в голове и очень редко ошибаться».

Они пригодились актеру в дальнейшем, когда он, уже снискав успех в актерской среде, стал одним из основателей театра «Современник», а затем основал театр «Табакерка» и руководил самым знаменитым драматическим театром страны — МХТ им. А. П. Чехова.

Безусловная любовь к актеру переросла в его авторитет — и он им пользовался на благо коллег. Услышав его голос в телефонной трубке, власть имущие находили возможность решать вопросы — имущественные ли или организационные. Авторитет Табакова был настолько силен, что не возникало двух мнений о добре и зле, когда так называемые «православные активисты» подбросили к театру в качестве угрозы свиную голову с надписью «Табакову» – в ответ на то, что худрук принял в своем театре спектакль Константина Богомолова «Идеальный муж», якобы «оскорблявший чувства верующих».

Казалось, в театре Табакова всегда кипела жизнь, строились планы — и трудно поверить, что спектакли с участием актера, которые были перенесены из-за его болезни в конце осени, не состоятся никогда. И еще труднее представить, что того, чей такой жизнерадостный, светлый и лукавый образ запомнился, больше с нами нет.

Алина Циопа, "Фонтанка.ру"