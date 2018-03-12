В Петербурге продолжаются задержания волонтеров штаба Навального

В отделах полиции 12 марта оказались четверо волонтеров петербургского штаба Навального. Кроме сына бывшего ректора Консерватории Ильи Гантварга, задержаны Екатерина Шлихта, Егор Рябченко и Виталий Карпов.

Как рассказал «Фонтанке» заместитель главы штаба Андрей Горшков, троим, включая Гантварга, о задержании которого уже сообщалось ранее, вменяют статью 20.2 КоАП РФ — нарушение порядка проведения митинга. Сын бывшего ректора Консерватории сейчас, по словам активиста, уже находится в Смольнинском районном суде. Екатерина Шлихт была задержана возле своего дома, ее увезли в 76-й отдел полиции. Егора Рябченко задержали на выходе из университета. Виталий Карпов был задержан во время раздачи листовок, ему грозит протокол по статье 5.12 КоАП за незаконную агитацию.

Напомним, в распоряжении активистов штаба оказался документ сотрудников Центра «Э», в котором были перечислены фамилии предполагаемых участников «Забастовки избирателей» 28 января. Трое из списка, включая главу штаба Дениса Михайлова, были арестованы спустя месяц после акции.