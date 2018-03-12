«Чижик» доехал до небесных гарантий

«ЛСР-Строй» пробует взыскать 600 млн с бывшего банка РПЦ. «Пересвет» выдавал гарантии по авансу на строительстве «Чижика», но сам споткнулся раньше подрядчиков.

На сайте арбитража появилась информация об иске «ЛСР-Строя» к банку «Пересвет». Третьим лицом привлечена небезызвестная компания ООО «МК-20СХ». Сумма более чем в 600 млн и состав участников сомнений не оставляют — речь идет о гарантии по авансу бывшему субгенподрядчику на строительстве трамвая «Чижик» в Красногвардейском районе. Впрочем, ушедших из-за той некрасивой ситуации руководителей компании-истцу никакой банк не вернет.

Более точная сумма иска — 609,2 млн рублей; самого заявления на сайте еще нет, как и подробностей претензии «ЛСР-Строй». Тем не менее в компании подтвердили, что речь идет о требовании выплат по банковской гарантии. «Банк является гарантом подрядчика ООО МК-20СХ, принимавшего участие в реализации проекта реконструкции трамвайной сети в Красногвардейском районе, – чтобы избежать ошибок, еще раз уточняют на предприятии. – Вопросы, которые «Группа ЛСР» пыталась урегулировать в досудебном порядке, не были разрешены в установленный срок, поэтому теперь приходится решать их в суде. Другие подробности дела до завершения судебного разбирательства комментировать преждевременно».



В «Пересвете» оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.

Сама история с авансом тянется не первый год и оказалась достаточно резонансной. МК-20СХ с долей в 10% было одним из акционеров Транспортной концессионной компании (ТКК) вместе с УК «Лидер» и Группой «ЛСР». Именно ТКК в мае 2016 года подписала с городом концессионное соглашение о строительстве частной трамвайной сети в Красногвардейском районе, проект позднее назвали «Чижик». Инвестор должен был реконструировать пути на правом берегу Невы и построить депо. Первые два пусковых этапа сети идут от Ладожского вокзала до депо на Хасанской улице, их запустили 7 марта. Третий этап включает в себя движение по Наставников до Ириновского проспекта, четвертый — по Ириновскому и Рябовскому шоссе до Ржевки, а также по улице Потапова. Закончить проект целиком предполагается в IV квартале 2018 года. Общий объем капитальных вложений – 6,5 млрд рублей, генподрядчик — ООО «ЛСР-Строй». Общие расходы на эксплуатацию и закупку трамваев (компании Stadler) оцениваются в 33 млрд рублей.

Впоследствии МК-20СХ передала ЛСР свой пакет, однако оставалась субгенподрядчиком на объекте. Аванс со стороны «ЛСР-Строй» составил 726 млн рублей. Смольный рассчитывал запустить трамвай в сентябре, затем срок переносили на ноябрь и декабрь. К тому времени с МК-20СХ уже расторгли договор, аванс оказался не отработан, трамвай поехал только в марте 2018 года, а теперь генподрядчик обратился к банку по гарантии.

Кроме финансовых потерь Группа «ЛСР» понесла и кадровые. Поочередно должности покинули первый заместитель гендиректора «ЛСР-Строй» Евгений Васильев, председатель совета директоров «Группы ЛСР» Александр Вахмистров, а затем – заместитель генерального директора «Группы ЛСР» Борис Мурашов. В самой компании до сих пор утверждают, что это вещи не связанные. «Уход Александра Вахмистрова и Бориса Мурашова из компании был связан с их желанием принять предложения от других работодателей, – говорит пресс-служба. – Скажем, Александр Вахмистров, как известно, еще весной 2017 года не был включен в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров по его собственной инициативе. Летом того же года он покинул компанию, сменив сферу деятельности на банковскую (советник президента банка «Санкт-Петербург»).

Вахмистров поговорить с корреспондентом отказался, сославшись на нехватку времени. А вот Борис Мурашов не стал скрывать, что его уход был связан с пропажей аванса. «Я в открытую работал с этой организацией, выбирал в качестве партнера, а она меня подставила, – рассказал он «Фонтанке». – Насколько мне известно, за счет аванса они просто погасили свои предыдущие кредиты, вместо того, чтобы закупить материалы. Ну и небольшую часть вложили в производство. Поэтому, конечно, эта ситуация повлияла на мой уход».

«Фонтанка» подробно писала еще в 2013 году, как резко вырос портфель контрактов у МК-20СХ с городом, с 465 млн в 2012-м до 701 млн в 2013 году. Одним из учредителей компании оказался Вячеслав Шилин, племянник замглавы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Антона Суханова. Шилин вышел из состава учредителей, однако инерцию компания набрала нешуточную. В 2015 году контрактов у МК-20СХ числилось на 2,2 млрд. Учитывая, что Суханов в КРТИ был заместителем именно Мурашова, многие получили основания утверждать, что подрядчика на «Чижик» завели не случайно.

«Это была самая большая компания в Санкт-Петербурге по строительству и ремонту трамвайных путей, – объясняет Мурашов. – У них было свое производство стрелочных переводов, они отливали специальные вкладыши. И ничего особенного в том, что именно она была партнером у нас, нет. А вот то, как они распорядились авансом, я объяснить не могу. Я бы сказал, крыша поехала».

Оперативно дозвониться до некогда крупнейшей компании города «Фонтанке» не удалось, однако ее бывший совладелец Алексей Астахов версию Мурашова не подтверждает. «Аванс приходил несколькими траншами, и распределение согласовывали непосредственно с руководством «ЛСР-Строя», – говорит Астахов. – Никаких старых дыр мы не латали. На самом деле деньги шли на запуск нового производства, на увеличение штата сотрудников самого МК-20СХ и его подрядчиков. Мы довели этот штат до 400 человек, соответственно выросли налоговая база, зарплаты, выплаты в СРО. Все подрядчики получили свои авансы». По словам экс-совладельца компании, подрядчики фактически под честное слово и без разрешений выходили на объект, потом им стали выписывать штрафы, а затем по формальным причинам отказались подписывать исполнительную документацию — отсюда и неотработанный аванс. «Весь 2016 и 2017 годы прошли под знаком обещаний и убытков, – говорит Астахов, – а когда МК-20СХ вышел из состава акционеров ТКК, он стал не нужен».

Одновременно у МК-20СХ начались проблемы и на других контрактах, которые она успела набрать. Год назад Комстрой расторг 2 контракта на 630 млн рублей на реконструкцию Богатырского проспекта от Гаккелевской до Байконурской улицы и продолжение Комендантского проспекта от Шуваловского проспекта до Глухарской улицы. Аванс на 130 млн в срок не был освоен. При этом срок банковской гарантии со стороны все того же «Пересвета» уже истек.

Вообще этот банк обеспечивал гарантии по многим строительным и дорожным объектам; всего на 5 млрд, для подрядчиков дирекции транспортного строительства — на 3,2 млрд. МК-20СХ, помимо «Чижика», Богатырского и Шуваловского, привлекала банк на ремонте трамвайных путей на Петергофском шоссе (856 млн) и Сердобольской улице (121 млн). Город пытается в судах взыскивать эти гарантии; дела на разных этапах. Скажем, в середине февраля уже вторая инстанция обязала банк выплатить комстрою около 90 млн рублей.

Проблемы у банка начались еще раньше, чем у МК-20СХ, в октябре 2016 года Центробанк ввел временную администрацию. 19 апреля 2017 года Банк России принял решение санировать «Пересвет» с применением механизма bail-in; конвертировать 85% обязательств в капитал банка согласились более 70 его кредиторов на сумму 69,7 млрд руб., еще 66,7 млрд выделяет ЦБ. Финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви (РПЦ), некогда крупнейший акционер, из числа аффилированных лиц банка выбыло. Санатором стал опорный банк «Роснефти» — Всероссийский банк развития регионов. Как ранее сообщал «Деловой Петербург», этот же банк намерен в какой-то форме забрать в собственность и МК-20СХ.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»