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12.03.2018 19:47

«Чижик» доехал до небесных гарантий

«ЛСР-Строй» пробует взыскать 600 млн с бывшего банка РПЦ. «Пересвет» выдавал гарантии по авансу на строительстве «Чижика», но сам споткнулся раньше подрядчиков.
«Чижик» доехал до небесных гарантий
коллаж "Фонтанки"

На сайте арбитража появилась информация об иске «ЛСР-Строя» к банку «Пересвет». Третьим лицом привлечена небезызвестная компания ООО «МК-20СХ». Сумма более чем в 600 млн и состав участников сомнений не оставляют — речь идет о гарантии по авансу бывшему субгенподрядчику на строительстве трамвая «Чижик» в Красногвардейском районе. Впрочем, ушедших из-за той некрасивой ситуации руководителей компании-истцу никакой банк не вернет. 

Более точная сумма иска — 609,2 млн рублей; самого заявления на сайте еще нет, как и подробностей претензии «ЛСР-Строй». Тем не менее в компании подтвердили, что речь идет о требовании выплат по банковской гарантии. «Банк является гарантом подрядчика ООО МК-20СХ, принимавшего участие в реализации проекта реконструкции трамвайной сети в Красногвардейском районе, – чтобы избежать ошибок, еще раз уточняют на предприятии. – Вопросы, которые «Группа ЛСР» пыталась урегулировать в досудебном порядке, не были разрешены в установленный срок, поэтому теперь приходится решать их в суде. Другие подробности дела до завершения судебного разбирательства комментировать преждевременно».

В «Пересвете» оперативно прокомментировать ситуацию не смогли. 

Сама история с авансом тянется не первый год и оказалась достаточно резонансной. МК-20СХ с долей в 10% было одним из акционеров Транспортной концессионной компании (ТКК) вместе с УК «Лидер» и Группой «ЛСР». Именно ТКК в мае 2016 года подписала с городом концессионное соглашение о строительстве частной трамвайной сети в Красногвардейском районе, проект позднее назвали «Чижик». Инвестор должен был реконструировать пути на правом берегу Невы и построить депо. Первые два пусковых этапа сети идут от Ладожского вокзала до депо на Хасанской улице, их запустили 7 марта. Третий этап включает в себя движение по Наставников до Ириновского проспекта, четвертый — по Ириновскому и Рябовскому шоссе до Ржевки, а также по улице Потапова. Закончить проект целиком предполагается в IV квартале 2018 года. Общий объем капитальных вложений – 6,5 млрд рублей, генподрядчик — ООО «ЛСР-Строй». Общие расходы на эксплуатацию и закупку трамваев (компании Stadler) оцениваются в 33 млрд рублей.

Впоследствии МК-20СХ передала ЛСР свой пакет, однако оставалась субгенподрядчиком на объекте. Аванс со стороны «ЛСР-Строй» составил 726 млн рублей. Смольный рассчитывал запустить трамвай в сентябре, затем срок переносили на ноябрь и декабрь. К тому времени с МК-20СХ уже расторгли договор, аванс оказался не отработан, трамвай поехал только в марте 2018 года, а теперь генподрядчик обратился к банку по гарантии. 

Кроме финансовых потерь Группа «ЛСР» понесла и кадровые. Поочередно должности покинули первый заместитель гендиректора «ЛСР-Строй» Евгений Васильев, председатель совета директоров «Группы ЛСР» Александр Вахмистров, а затем – заместитель генерального директора «Группы ЛСР» Борис Мурашов. В самой компании до сих пор утверждают, что это вещи не связанные. «Уход Александра Вахмистрова и Бориса Мурашова из компании был связан с их желанием принять предложения от других работодателей, – говорит пресс-служба. – Скажем, Александр Вахмистров, как известно, еще весной 2017 года не был включен в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров по его собственной инициативе. Летом того же года он покинул компанию, сменив сферу деятельности на банковскую (советник президента банка «Санкт-Петербург»). 

Вахмистров поговорить с корреспондентом отказался, сославшись на нехватку времени. А вот Борис Мурашов не стал скрывать, что его уход был связан с пропажей аванса. «Я в открытую работал с этой организацией, выбирал в качестве партнера, а она меня подставила, – рассказал он «Фонтанке». – Насколько мне известно, за счет аванса они просто погасили свои предыдущие кредиты, вместо того, чтобы закупить материалы. Ну и небольшую часть вложили в производство. Поэтому, конечно, эта ситуация повлияла на мой уход». 

«Фонтанка» подробно писала еще в 2013 году, как резко вырос портфель контрактов у МК-20СХ с городом, с 465 млн в 2012-м до 701 млн в 2013 году. Одним из учредителей компании оказался Вячеслав Шилин, племянник замглавы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Антона Суханова. Шилин вышел из состава учредителей, однако инерцию компания набрала нешуточную. В 2015 году контрактов у МК-20СХ числилось на 2,2 млрд. Учитывая, что Суханов в КРТИ был заместителем именно Мурашова, многие получили основания утверждать, что подрядчика на «Чижик» завели не случайно. 

«Это была самая большая компания в Санкт-Петербурге по строительству и ремонту трамвайных путей, – объясняет Мурашов. – У них было свое производство стрелочных переводов, они отливали специальные вкладыши. И ничего особенного в том, что именно она была партнером у нас, нет. А вот то, как они распорядились авансом, я объяснить не могу. Я бы сказал, крыша поехала».

Оперативно дозвониться до некогда крупнейшей компании города «Фонтанке» не удалось, однако ее бывший совладелец Алексей Астахов версию Мурашова не подтверждает. «Аванс приходил несколькими траншами, и распределение согласовывали непосредственно с руководством «ЛСР-Строя», – говорит Астахов. – Никаких старых дыр мы не латали. На самом деле деньги шли на запуск нового производства, на увеличение штата сотрудников самого МК-20СХ и его подрядчиков. Мы довели этот штат до 400 человек, соответственно выросли налоговая база, зарплаты, выплаты в СРО. Все подрядчики получили свои авансы». По словам экс-совладельца компании, подрядчики фактически под честное слово и без разрешений выходили на объект, потом им стали выписывать штрафы, а затем по формальным причинам отказались подписывать исполнительную документацию — отсюда и неотработанный аванс. «Весь 2016 и 2017 годы прошли под знаком обещаний и убытков, – говорит Астахов, – а когда МК-20СХ вышел из состава акционеров ТКК, он стал не нужен».

Одновременно у МК-20СХ начались проблемы и на других контрактах, которые она успела набрать. Год назад Комстрой расторг 2 контракта на 630 млн рублей на реконструкцию Богатырского проспекта от Гаккелевской до Байконурской улицы и продолжение Комендантского проспекта от Шуваловского проспекта до Глухарской улицы. Аванс на 130 млн в срок не был освоен. При этом срок банковской гарантии со стороны все того же «Пересвета» уже истек.

Вообще этот банк обеспечивал гарантии по многим строительным и дорожным объектам; всего на 5 млрд, для подрядчиков дирекции транспортного строительства — на 3,2 млрд. МК-20СХ, помимо «Чижика», Богатырского и Шуваловского, привлекала банк на ремонте трамвайных путей на Петергофском шоссе (856 млн) и Сердобольской улице (121 млн). Город пытается в судах взыскивать эти гарантии; дела на разных этапах. Скажем, в середине февраля уже вторая инстанция обязала банк выплатить комстрою около 90 млн рублей. 

Проблемы у банка начались еще раньше, чем у МК-20СХ, в октябре 2016 года Центробанк ввел временную администрацию. 19 апреля 2017 года Банк России принял решение санировать «Пересвет» с применением механизма bail-in; конвертировать 85% обязательств в капитал банка согласились более 70 его кредиторов на сумму 69,7 млрд руб., еще 66,7 млрд выделяет ЦБ. Финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви (РПЦ), некогда крупнейший акционер, из числа аффилированных лиц банка выбыло. Санатором стал опорный банк «Роснефти» — Всероссийский банк развития регионов. Как ранее сообщал «Деловой Петербург», этот же банк намерен в какой-то форме забрать в собственность и МК-20СХ.

Николай Кудин,
«Фонтанка.ру» 


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