Портал госуслуг в Петербурге не дает зарегистрироваться ответственным избирателям

В Петербурге дал сбой федеральный портал государственных услуг. Читатели «Фонтанки» 12 марта жалуются на невозможность воспользоваться услугой включения в списки избирателей.

«Сегодня — в последний день для подачи заявления о голосовании не по месту регистрации — с 12 часов дня по текущую минуту барахлит сайт gosuslugi.ru. Барахлит по-разному, в разных разделах с разным успехом, в какой-то период (где-то между 14 и 16 часами) не работал вовсе, но именно заявление о голосовании подать не удаётся», – утверждают читатели.

В комитете по информатизации и связи подтвердили сбои на федеральном портале госуслуг. По информации комитета, на данный момент технические трудности устраняют. «При этом, если дело касается услуги "Выбор избирательного участка на выборах президента РФ", в МФЦ она работает штатно, остальные услуги — как городские, так и федеральные — также оказываются в обычном режиме», – заверили в ведомстве.

Отметим, что с 13 марта изменить место голосования можно будет, только получив заявление со специальной маркой на участке по месту жительства. С этим заявлением проголосовать удастся в любом регионе страны, но только на одном из специальных участков. Выбор любого участка — нововведение на выборах президента 2018 года, которое заменяет открепительное удостоверение и призвано поднять явку.

За время оказания услуги в Петербурге уже «открепились» более 230 тысяч человек.