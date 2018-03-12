“Фонтанка” за 60 секунд — 12 марта

После долгих выходных главный герой новостей — лед. Он падает с крыш, с балконов, с труб. Что с него возьмешь? Объясняем, почему «отпусти и забудь» в данном случае — плохой сценарий.

К обеду понедельника счет пошел уже на сотню покалеченных льдом машин. Зима недаром злится.

А еще лед участвует в предвыборной кампании. Но петербургский избирком отказывается считать его агитационным материалом — много чести. Однако если сфотографировать такой лед для СМИ — это будет уже залет.

Урвать последние деньки пытается не только лед, но и грипп. За минувшую неделю в Боткинскую больницу доставили рекордное число пациентов с симптомами гриппа и ОРВИ – почти 600.

Защитника футбольного клуба «Зенит» Эмануэля Мамману сломал не лед и не грипп, а ростовский газон, и восстанавливаться он будет не менее полугода.

В Петербурге 18 марта развернется настоящая игра престолов. Бюджетникам предложили кроме обычных выборов президента еще и референдум про то, что надо улучшить в городе. Неизвестно, кому после этого станет лучше, но чиновники напряглись.

В любой непонятной ситуации переноси столицу в Петербург! Нет, ну правда же, с этого начинались все самые интересные периоды в жизни страны. Минимум один. Историк Лев Лурье объясняет, зачем делать сто шагов назад в этом направлении.

Мы выяснили самый надежный способ обеспечить себе нормальную старость. Рожайте! Ну и воспитывайте потом — за это дают баллы, а за баллы — пенсию.

Печальная новость. Скончался российский и советский актер и режиссер Олег Табаков. Ему было 82 года — и он успел все.