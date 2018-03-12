Прощание с Табаковым пройдет в МХТ имени Чехова

Прощание с актером и режиссером Олегом Табаковым состоится в МХТ имени Чехова 15 марта.

Как пишет «Коммерсантъ», об этом сообщила пресс-атташе театра Мария Малкина. «На сегодняшний момент есть информация, что 15-го числа состоится прощание в театре с Олегом Павловичем Табаковым»,— заявила она. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище. Актер скончался 12 марта на 83-м году жизни после продолжительной болезни.

Напомним, Олег Табаков был госпитализирован в конце ноября 2017 года. Он перенес экстренную операцию, затем его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Причины госпитализации официально не назывались.