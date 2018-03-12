Лора Белоиван: Мы живем в чьей-то книжке, и это не Библия

Сова оскорбила чувства верующих. А точнее, описание ее создания Им, не погнушавшимся обсценной лексикой. «Фонтанка» поговорила с автором «крамолы» Лорой Белоиван.

Писательница и известная защитница животных из Владивостока Лора Белоиван якобы оскорбила чувства верующих. Она написала в соцсети эссе о создании Богом совы, где высшее существо сквернословит, придумывая этого удивительного и ни на кого не похожего хищника. Прототипом выступила сова, живущая у автора текста дома. Сове, видимо, все равно.

Но не все равно её хозяйке, так как число подписчиков художника, директора Центра реабилитации морских млекопитающих под Владивостоком Лоры Белоиван в Facebook исчисляется десятками тысяч человек. После публикации «Совы» в ее адрес стали поступать угрозы. Сейчас этот текст уже удалён. Как рассказала «Фонтанке» сама Лора Белоиван, сделала она это не случайно, а после того, как узнала, что оскорблённые сограждане написали на неё заявления по 148-й статье УК.

- Почему такой сетевой шум про вашу трактовку сотворения совы? Насколько быстрой была реакция обиженных?

– Недели две-три после того поста про сову всё было хорошо. Может, месяц прошёл, – я не помню. Тем более я пост снесла. Периодически я прочитываю сообщения, которые копятся в спаме. И вот там я нашла письмо от некой Надежды Григорьевой. Но дело в том, что у неё много аккаунтов и она представляется по-разному. Вчера в диалоге в комментариях у Владимира Легойды (председатель Синодального отдела РПЦ МП по взаимоотношениям с обществом и СМИ. – Прим. ред.) назвалась Верой Григорьевой.

- То есть она уже говорит неправду?

– Да. Она утверждает, что предупреждала меня тем самым письмом, но вообще-то это был какой-то гопнический ультиматум. Я публиковала скан её письма. Но мало ли идиотов вокруг? Письмо, в общем-то, смешное – гопническая интонация в совокупности с требованием соблюдать христианскую мораль!

- Возможно, христианская мораль здесь теперь именно такова?

– Нет. Христианская мораль совершенно не такова. Вся проблема в том, что в последнее время совершенно дикие люди стали называть себя православными христианами. При этом они совершенно не сильны ни в догмате, ни в матчасти христианства. Я училась на факультете религиоведения в Дальневосточном государственном университете, мне эти вещи видно.

- Может быть, человеку просто нужно выполнять план по выискиванию «крамолы» в Сети?

– Да ну. Просто сформировался такой сегмент общества, его сложно назвать общностью, которые пытаются сделать карьеру, как-то самореализоваться на теме околоцерковной. Они крутятся возле храмов. Поскольку…

- Спрос на них растёт?

– Наверное, им делать больше нечего. Я пока не понимаю, считают ли они себя на самом деле ревностными защитниками православия, без которых церкви в России придёт трындец, или это такая у них игра. Кажется, что они всерьез.

- Но именно такие люди обращают на обсуждаемое событие внимание тех, у кого есть сан. И тогда ситуация перестаёт быть игрой. Какую реакцию людей, обличённых в РПЦ властью, вы увидели?

– Ну, вообще-то они чаще апеллируют к правоохранительным органам, чем к церкви. У них недостаточно инструментов, чтобы вести культурологические или тем более богословские дебаты, это не интеллектуальная сила. А насчет реакции РПЦ – ну вот, например, Владимир Легойда вчера опубликовал свою точку зрения на ситуацию, и это можно считать официальным высказыванием.

Этот пост Легойды как раз был адресован ревнителям веры. На мой взгляд, эта реакция – если не уникальный, то довольно редкий случай для новейшей истории конфликтов вокруг оскорбленных чувств верующих: во-первых, она была очень быстрой, не прошло и двух дней, как председатель Синодального отдела по связям с общественностью высказался. Во-вторых, высказывание было дипломатичным, но абсолютно конкретным. Владимир Легойда открытым текстом назвал поведение оскорбленной христианки нехристианским.

- Это пост в "Фейсбуке". Что он кому даёт?

– Мой пост тоже был в "Фейсбуке". Послушайте. Мы живём в системе знаков и сигналов. Этот сигнал, ответ абсолютно чётко читается – это рекомендация успокоиться. И не мне успокоиться – я как сидела в своей деревне под Владивостоком, так и сижу, заявлений ни на кого не пишу. А ревнители веры – или Надежды, или Любови – в комментариях у Легойды принялись обвинять его в недостаточной компетентности! Это на самом деле страшновато выглядело. Знаете, в православии есть такой термин – «духовная в прелесть»?

- Это та самая «прелесть», в которую можно «впасть», – синоним неадекватности?

– Да. Впасть в прелесть. Один из симптомов впадения в прелесть – это когда человек начинает считать себя святым уполномоченным по небесным делам на Земле.



- Это смешно, пока «впавшие в прелесть» не станут критической массой и не поведут оставшихся за собой.

– Во всяком случае, состояние «духовной прелести» заразительно. Таких людей может быть много. Истории христианства известны случаи, когда целые народы и страны впадали в прелесть. В истории православия феномен "впадение в прелесть" описал святитель Игнатий Брянчанинов. И то, что мы с вами обсуждаем сегодня, по описанию очень похоже на то, о чём писал святитель Игнатий.

- Контрольные органы, которым на вас жалуются, тоже не застрахованы от «впадания в прелесть»?

– «Силовые структуры и духовная прелесть»! Слушайте, эта комбинация еще более абсурдна, чем моя сова и председатель синодального отдела Московского Патриархата!

- Мы её составили путём логичных рассуждений!

– Нет, я не вижу логики ни в комбинации «сова /Легойда», ни в комбинации «силовики /прелесть»! Художественный абсурд – да. Но у меня давно такое чувство, что мы живем в чьей-то книжке, причем это не Библия.

- То есть всей страной вместе с оскорблённой то ли Надеждой, то ли Верой впасть в прелесть не получится?

– Дело всё в том, что на самом деле каждый из нас более-менее в прелести уже находится. Абсолютно каждый. Дурак никогда в этом не признается. Когда у человека пропадают берега и критическое отношение к самому себе, своему месту в мире, то он уходит глубже в свою прелесть. Но наша ситуация сложна тем, что у нас есть 148-я статья УК – «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». В той части, которая про чувства верующих, она вроде бы конкретная, но на самом деле абсолютно размытая. Каждая персона с дырой в голове может в любой момент посчитать себя оскорблённой в том, что ее оппонент понимает концепцию Бога не так, как она сама.

- И в разных регионах исполнители на местах трактуют одно и то же деяние по-разному.

– Именно. Фишка в том, что само понятие «чувства», сама комбинация «чувства / Уголовный кодекс» – гораздо хуже, чем комбинация «сова/РПЦ», потому что понятие «чувства» – совершенно абстрактное.

- Может быть, всё дело в сове? Будь там выхухоль или стерх рядом с дельтапланом – так же оскорбились бы или сильнее?

– Да ладно вам. Дело в том, что Господь у меня весело сказал свежесозданной Им сове «п****й отсюда, продукт генной инженерии».

- Виновата обсценная лексика?

– Виноват Господь, который владеет, по всемогуществу своему, всем многообразием лингвистических средств, а не только церковнославянским языком.

- Может быть, оскорбляющиеся сограждане знают, как он должен разговаривать? А вы – нет.

– Помните у Довлатова – кажется, в «Соло на "Ундервуде"» – было про «ангела в натуральную величину»? Я считаю, что может. Но это предмет философских дискуссий, а не уголовных разбирательств.

- Зачем же вы тогда удалили свой пост в "Фейсбуке" про сову?

– Пост я удалила после того, как мне посоветовал это сделать один священник. Не мой священник. Я получила письмо. Я его опубликовала, но скрыла имя отправителя. Заблюрила имя, потому что это довольно известная личность.

Был риск, что я могу выступить ещё и «организатором травли» этого человека. Я уточнила у друзей, которые близки к московской патриархии, правда ли, что там некая кампания против меня намечается. Они по своим каналам узнали, что, действительно, заявления есть и целая кампания организована. И священник настоятельно порекомендовал мне убрать пост, который вызвал такую конфликтную ситуацию.

- То есть вас испугали потенциальные проблемы?

– Нет. Я поняла, что проблемы начались. Я страшно разозлилась. И я снесла текст про сову, предполагая, что такое действие вызовет максимально возможную информационную волну. Это нормально: орать, когда сталкиваешься с агрессией. Правда, я не ожидала, что волна будет настолько большой.

- А почему ваша сова вызвала такой интерес у сограждан?

– Да потому что уже задолбали людей со всей этой ерундой! Так спектакли нельзя ставить, так фильмы нельзя снимать, так нельзя пост в "Фейсбуке" написать. Завтра что, дышать нельзя станет без их разрешения?

- Прикидывали, какие общественно полезные работы вам подойдут, если государство решится вас «исправлять» за «оскорбление чувств»?

– А у меня будет выбор?

- Может быть, разрешат работать прямо в вашем тюленятнике. Только бесплатно.

– Да я и так там бесплатно работаю. Или потребуют, чтобы я за это деньги им платила?

- Будете отдавать по одному совёнку государству в каждый помёт!

– Совы в пользу государства не плодоносят.

- Совы – они для вас вообще кто? Почему если сова, то сразу мистика или борьба с ней лезут отовсюду? Получается, что правы авторы загадочных сообщений в сериале "Твин Пикс", что "совы не то, чем они кажутся"?

– Для меня сова – это птица, которую Господь случайно создал с крутящейся башкой! Сова удивительна, как любое живое существо, созданное Богом, или – о'кей – эволюцией. Эволюция тех созданий, которых он в те прекрасные шесть дней сотворения мира понавылепил из всякого говна. Ни одного урода не получилось! Все прекрасные и удивительные. Сова одна из многих. Подумайте и назовите хотя бы один живой объект в этом мире, который является тем, чем он кажется. Мы ни про кого ничего на самом деле не знаем. Про душу – точно ничего.

- Для многих одного взгляда на земляка достаточно, чтобы почти всё про него понять.

– Мне кажется, что посмотришь, как человек пишет, и всё про него понятно. Но и то бывают сбои.

- На кого из пернатых похожи те, кто пишут на вас доносы?

– Абсолютно ни на кого. В природе нет агрессии без причины. Если агрессия не связана с защитой жизни или собственного потомства, то она беспричинна.

- Если вы теперь встретите священника, похожего на сову, вы ему об этом не скажете? Согласитесь, люди очень похожи на животных иногда...

– Совы – очень симпатичны. А все священники, которых я знаю лично, они все прекрасные люди. Я вообще люблю наших приморских отцов, не знаю среди них ни одного, который бы как-то компрометировал идею христианства.

- Они отличаются от столичных?

– Вот столичных я как раз не очень хорошо знаю, чтобы сравнивать. Я же в Приморье живу.

- У вас есть адвокат, который будет вам помогать, если придётся идти в суд?

– Да. У меня уже пачка адвокатов – благодаря друзьям. Надеюсь, их услуги не пригодятся.

- Как сегодня себя чувствует сама сова, чьи чувства вы, по вашим собственным словам, оскорбили?

– Её зовут Сауле (богиня Солнца в балтийской мифологии. – Прим. ред.). Прямо сейчас она чистит когти. На то, что вокруг неё теперь столько шума, ей абсолютно наплевать.

- Сколько животных вы спасли за свою профессиональную деятельность?

– Несколько десятков, наверное. Плюс-минус 40 тюленей. Птиц сколько-то. Не знаю. У меня муж ветврач, поэтому иногда приносят кого-нибудь. Лечим, выкармливаем, отпускаем. Постоянно живут только две птицы, которых нельзя выпускать в дикую природу.

- Подскажите хранителям веры, где искать настоящее оскорбление чувств. Раз есть статья, значит и преступление есть. Где?

– В себе самих пускай ищут. В гордыне своей пусть покопаются.

- Начнут копать, до какого-нибудь канонического "Монти Пайтона" докопаются (британская комик-группа, появившаяся в конце 60-х, одни из самых известных комиков мира. – Прим. ред.). Помните, у них был фильм про религиозный фанатизм – "Житие Брайана" (фильм вышел на экраны в 1979 году. – Прим. ред.)? Или их оскорбляет только день сегодняшний?

– Пару лет назад уже были претензии к «Сказке о попе и его работнике Балде». И это была не только шутка. Некоторые верующие не в курсе, видимо, что Бог поругаем не бывает. И они создают внутри себя собственную церковь. Населяют её собственными идолами и испытывают к ним чувства, которые, видимо, можно оскорбить.

- Возможно, им просто нужно слово пастыря, т. е. иерарха? Выйдет патриарх Кирилл и напомнит про то, что Бог поругаем не бывает...

– Я боюсь, что те, кто оскорбляются, не очень хотят слышать.

- Хотят ли им это сказать?

– На уровне приходов эти вещи, конечно, говорятся. Но мало кто хочет видеть свои грехи. Вот, например, грех гордыни: человек посчитал, что проехались по Богу, а на самом деле по его личной человечьей гордыне. Вот скажите на милость, откуда у них такой материнский инстинкт к Богу? Как они его видят? Почему они вечно хотят нянчить его, всемогущего, на ручках? Я не понимаю. Но я не психиатр. Я книжки пишу и картинки рисую.

- Для многих сограждан вы теперь навсегда связаны с совами. Вам не обидно, что именно это ваше амплуа, а не книги и живопись, станет фирменным отличительным знаком? Судя по вашему "Фейсбуку", вы уже сов рисуете!

– А я что, умру через 15 минут? Надеюсь, ещё успею чего-нибудь… А если серьезно, то всё это забудется, как все предыдущие интернет-скандалы. Но, с другой стороны, уже готовится петиция, где сказано, что статья 148 УК – это цензура, и люди хотят потребовать отмены пункта об оскорблении религиозных чувств. Нужен компромисс. Сейчас эта статья – как та самая граната в руках обезьяны.

- Редактировать или отменять?

– На мой взгляд, понятие «оскорбление чувств верующих» – это дискредитация веры, самой идеи религии. Я за отмену этого словосочетания в Уголовном кодексе. А другой момент в этой же статье – наказание за воспрепятствование деятельности религиозных организаций, богослужений и обрядов – это вещь здравая.

- Напишете книгу про всё это потом?

– Да ну. Тема дурацкая, и слава будет дурацкая. Я и так не страдаю от неизвестности и забвения.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»