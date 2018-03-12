Glorax нарисовал еще четыре 100-метровых здания на Василеостровском намыве

Четыре небоскреба высотой от 94 до 101 метра планирует возвести на Василеостровском намыве одна из структур холдинга Glorax Development — OOO «HTBO».

Заявку об этом компания подала в рамках публичных слушаний по корректировке Правил землепользования и застройки (ПЗЗ). Предложение было подано на слушаниях в Центральном районе, вероятно, потому, что для оценки видимости новых высоток компании пришлось заказывать специальное исследование в НИПЦ Генплана Петербурга — то есть изучать степень вторжения в исторические виды центра города.

Исследование оказалось некомплиментарным: практически со всех основных панорамных точек шпили будущих небоскребов оказались в зоне «неустойчивой видимости». Данные исследования приложены к заявке и опубликованы вместе с протоколами слушаний. На фото ниже — схема максимально возможных высот с местоположением высотных доминант и общие границы шести кварталов, где Glorax планирует стройку.

Однако, несмотря на неутешительные выводы исследования, компания просит изменить высотный регламент согласно вышеозначенной схеме. «Прошу вас при внесении изменений... предусмотреть изменение высотного регламента на указанных участках в соответствии со схемой максимально возможных высот застройки и мест возможного размещения доминантной застройки», – говорится в документе.