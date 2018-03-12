Посольство России об отравлении Скрипаля: Британия ведет «очень опасную игру»

Российские дипломаты обвинили британское правительство в сокрытии информации о расследовании покушения на бывшего разведчика Сергея Скрипаля и заигрывании с общественным мнением. Это чревато серьезными последствиями, предупреждает дипмиссия.

Как сообщает посольство России в Великобритании 12 марта, официальный Лондон не предоставляет дополнительную информацию о покушении на Скрипаля, расследование идет в закрытом для российской стороны и общественности режиме.

«Нынешняя политика британского правительства в отношении России и россиян представляет собой очень опасную игру с британским общественным мнением, не только задающую вредный политический вектор расследованию совершенного преступления, но и чреватую более серьезными долгосрочными последствиями для отношений наших стран», – подчеркивают в посольстве.

Как уверяют дипломаты, на следующий день после сообщений об отравлении Скрипаля и его дочери был отправлен официальный запрос в МИД Великобритании с просьбой проинформировать о состоянии здоровья пострадавших и ходе расследования, но никакой развернутой информации не поступило.

«Антироссийская кампания» в прессе, которая при «попустительстве властей» оказывает давление на следствие и психологическое воздействие на жителей Великобритании, возмущает российское посольство.

«Наши сограждане и британцы российского происхождения испытывают тревогу за свое будущее в стране. К сожалению, стали поступать угрозы в адрес работающих здесь российских журналистов», – говорится в заявлении.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия отравлены 4 марта в городе Солсбери. Они находятся в критическом состоянии. Минздрав Великобритании включил в группу риска около 500 жителей города, посещавших те же заведения, что и пострадавшие. Название нервно-паралитического вещества, которое предположительно использовалось при покушении на бывшего полковника ГРУ, не раскрывается.

Сегодня, 12 марта, в Лондоне проходит заседание Совета национальной безопасности Великобритании. В числе прочих на нем присутствует премьер-министр страны Тереза Мэй. Ожидается, что она выступит с заявлением о возможном участии российской стороны в деле Скрипаля.

Ранее представители российского МИДа обвинили Норвегию в нагнетании антироссийских настроений. Поводом стало заявление генерал-лейтенанта Мортена Хага Лунге об отработке Россией ударов по целям в Норвегии.