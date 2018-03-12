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12.03.2018 18:35

Вокруг СКК хотят построить 300 тысяч метров жилья: ХК СКА просит изменить высотный регламент

Для проекта реконструкции Спортивно-концертного комплекса у Парка Победы и строительства рядом жилого комплекса на 300 тыс. кв. метров у Смольного просят повышения высотного регламента с 40/60 метров до 70. Об этом говорится в заявке ООО «Хоккейный клуб СКА» в проект Правил землепользования и застройки (ПЗЗ), поданной в рамках публичных слушаний в Московском районе.

Как указано в заявке, 5 октября 2017 года при участии губернатора Полтавченко в Смольном состоялось рабочее совещание, на котором был представлен и предварительно согласован проект реконструкции СКК. В рамках инвестиционного проекта предполагается не только реконструкция, но и огромное новое строительство: на прилегающей территории, ограниченной пр. Юрия Гагарина, Кузнецовской ул., пр. Космонавтов и Бассейной ул., планируется построить порядка 300 тыс. кв. метров жилья, а также объекты социальной инфраструктуры — школу на 1320 мест; детсады общей вместимостью 520 мест и еще две встроенные дошкольные образовательные организации на 80 мест каждая. 

Сам СКК после реконструкции вместит 20 000 зрителей. «Такая вместимость обусловлена высоким интересом петербуржцев к играм СКА и в последние годы является стандартом при строительстве новых хоккейных арен для клубов высокого уровня», – говорится в заявке клуба. Интересно, что сейчас арена вмещает 25 тысяч человек; впрочем, эксперты говорят, что уменьшение вместимости — нормальное явление при реконструкции старых стадионов, так как представления о комфорте, в соответствии с которыми они строились, сейчас уже устарели. Но даже при 20 тысячах мест арена станет одной из крупнейших в Европе.

В СМИ ранее звучали примерные оценки объема инвестиций в проект. Реконструкцию самого СКК оценивали в сумму от 1 до 2,2 млрд рублей, а редевелопмент прилегающей территории — в 4 – 5 млрд, однако в конце прошлого года называли другие площади застройки — до 70 тыс. кв. метров.

Напомним, как стало известно 2 марта, Смольный и ХК СКА собираются реконструировать СКК на условиях государственно-частного партнерства. Комитет по инвестициям Петербурга уже начал разработку концепции инвестиционного проекта


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