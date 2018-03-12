В феврале в Петербурге сильнее всего подорожали бананы, яблоки и картошка

Продукты питания в Северной столице с начала года подорожали на 1,4%, следует из материалов «Петростата», опубликованных 12 марта. Только за февраль цены выросли на 0,3%.

Таким образом, темпы роста цен за последний месяц были в четыре раза ниже, чем в январе, когда продовольственная инфляция составила 1,2%. Сильнее всего за последний месяц увеличилась стоимость плодоовощной продукции (в среднем на 1,3%). Больше всего выросли цены на бананы (+9,5%), яблоки (+5,3%), картофель (+3,1%). Зато подешевели помидоры (-6,4%), лимоны (-2,7%), капуста (-1,3%). Среди прочих товаров сильно подорожало пшено (+5%), мороженая рыба (+1,1%), молоко (1%), мясо курицы (+0,9%). Подешевела гречка (-2,1%), подсолнечное масло (-1,9%), сметана (-1,6%).

Общий показатель инфляции (с учетом непродовольственных товаров и услуг) в январе составил 0,7%.