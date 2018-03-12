В Петербурге у штаба Навального задержали сына бывшего ректора Консерватории

О задержании активиста Ильи Гантварга 12 марта у петербургского штаба Навального сообщают волонтеры. По их информации, молодого человека остановили полицейские во время лекции о наблюдении на предстоящих выборах.

«Только что в штабе был задержан Илья Гантварг. Илья — ещё один политический активист из списка Центра Э, вчера он участвовал в акции «Звон цепей». Его везут в 76-й отдел полиции», – сообщают в твиттере штаба Навального в Петербурге.

По информации «Фонтанки», Илья — сын бывшего ректора консерватории, народного артиста Михаил Гантварга.

Ранее активисты опубликовали документ сотрудников Центра по борьбе с экстремизмом, в нем был перечислен список предполагаемых участников несогласованной акции «Забастовка избирателей» 28 января. Трёх человек из списка — Андрея Пивоварова, Дениса Михайлова и Артема Гончаренко — спустя месяц после мероприятия осудили на 25 суток.