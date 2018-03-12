Прогулки по льду заканчиваются, ледокол сделает полынью на Неве шире

Чтобы тающий лед на пути в Финский залив не застревал в узкой полынье посередине Невы, ледокол «Невская застава» сделает ее шире. Горожанам придется забыть о прогулках по льду.

Об этом 12 марта сообщает комитет по природопользованию Смольного. Мониторинг ледовой обстановки показал, что узкий канал, который остается на Неве после прохода ледокола, пришла пора расширять. «Комитет готовится к весеннему ледоходу, поэтому «Невская застава» будет расширять ледовый канал в Неве. Это нужно для того, чтобы лед без заторных явлений уходил в Финский залив», – сообщают чиновники и предупреждают, что пешие прогулки по акватории могут плохо закончиться.

Напомним, за минувшую неделю горожане трижды оказывались в воде, пытаясь перейти Неву с одного берега на другой. Так, 3 марта спасатели вытаскивали из воды петербурженку, 9-го числа русскую зиму прочувствовал на себе гражданин Бразилии, а затем сотрудники МЧС спасали одиннадцатилетнего ребенка. На следующий день, 10 марта, спасатели, отпугивая горожан от экстремальных прогулок, вооружились громкоговорителями. Запрет на выход на лед официально начнет действовать с 15 марта.