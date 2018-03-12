Глава ОСК: Все долги отдадим Минобороны к лету

Президент Объединённой судостроительной корпорации заявил, что до конца второго квартала 2018 года будут исполнены обязательства по оборонзаказу, из-за которых судостроителей упрекнул в неспешности военный министр Сергей Шойгу.

В частности, в мае планирует выйти на корабельные испытания головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков», который «Северная верфь» должна была передать заказчику в конце прошлого года. По словам главы ОСК Алексея Рахманова, ближайшие полтора месяца на полигоне будут испытывать зенитно-ракетный комплекс, а затем ЗРК вернут на корабль, чтобы вести стрельбы с фрегата.

«Мы рассчитываем, что если все пойдет хорошо, то к концу лета у фрегата есть все шансы войти в боевой состав», – заявил Рахманов журналистам 12 марта в ходе своего визита в Санкт-Петербургский государственный морской технический университет.

Президент корпорации также сообщил, что до середины второго квартала текущего года заказчику будут переданы «долги прошлого года»: десантный корабль «Иван Грен» и два вспомогательных судна, одно из которых — буксир «Эльбрус», заложенный на «Северной верфи» еще в 2013 году.

О том, что ряд своих обязательств перед Министерством обороны предприятия ОСК выполняют с отставанием, заявил в начале марта глава военного ведомства Сергей Шойгу.

Прошлым летом президент Владимир Путин был недоволен переносом сроков сдачи трех ледоколов проекта 22600, первый из которых, «Виктор Черномырдин», Балтийский завод должен был передать Атомфлоту в 2017 году. Заказ тогда остался у Объединенной судостроительной корпорации, но достройку поручили «Адмиралтейским верфям».

«Срыв сроков связан с задержкой поставки ключевых видов оборудования, – заявил Рахманов 12 марта. – Это было для нас неприятным сюрпризом, тем не менее приняты все меры, чтобы первый, головной был сдан в 2019 году, и последующие два серийных будут сданы в 2020 – 2021 годах».