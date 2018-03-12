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12.03.2018 17:49

«ЛСР-Строй» требует от бывшего банка РПЦ более 600 млн рублей по гарантии

«ЛСР-Строй» подал иск к банку «Пересвет» с требованием взыскать 609 млн рублей по банковской гарантии на аванс подрядчику МК-20СХ. Аванс так и не был отработан, а в «Группе ЛСР»  произошли кадровые перестановки.

Судя по сайту арбитража, иск был подан 6 марта. «Банк является гарантом подрядчика ООО МК-20СХ, принимавшего участие в реализации проекта реконструкции трамвайной сети в Красногвардейском районе, – чтобы избежать ошибок, еще раз уточняют на предприятии. – Вопросы, которые «Группа ЛСР» пыталась урегулировать в досудебном порядке, не были разрешены в установленный срок, поэтому теперь приходится решать их в суде. Другие подробности дела до завершения судебного разбирательства комментировать преждевременно».

В «Пересвете» оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.

Аванс в 720 млн рублей выдавался со стороны «ЛСР-Строй» субгенподрядчику МК-20СХ  для работ по строительству частной трамвайной сети в Красногвардейском районе (речь идет о проекте «Чижик»). Осенью 2017 года контракт был расторгнут, аванс так и не отработан. По информации «Фонтанки», с этой ситуацией связано увольнение замгендиректора «Группы ЛСР» Бориса Мурашова.

Справка:

Смольный подписал концессионное соглашение с Транспортной концессионной компанией в мае 2016 года. Компания принадлежала на тот момент УК «Лидер», «Группе ЛСР» и подрядной организации МК-20СХ. Последняя передала впоследствии свои 10% в пользу ЛСР.

Инвестор должен реконструировать пути на правом берегу Невы и построить депо. Проект получил название «Чижик», как и модель трамвая, которая будет в нем использоваться. Первые два пусковых этапа сети пройдут от Ладожского вокзала до депо на Хасанской улице. Третий этап включает в себя движение по Наставников до Ириновского проспекта, четвертый — по Ириновскому и Рябовскому шоссе до Ржевки, а также по улице Потапова. Закончить проект целиком предполагается в IV квартале 2018 года.

Общий объем капитальных вложений – 6,5 млрд рублей, генподрядчик — ООО «ЛСР-Строй». Город со своей стороны уже совершил один инвестиционный платеж в 400 млн рублей, по факту работ должен добавить еще 930 млн рублей. Затем сеть передадут ТКК в концессию на 30 лет. Общие расходы на эксплуатацию и закупку трамваев (компании Stadler) оцениваются в 33 млрд рублей. ТКК исходит из того, что в течение 30 лет будет перевозить по 33,2 млн человек ежегодно. Если загрузка окажется меньше, город обязан выплатить субсидию за каждого несостоявшегося пассажира. Официально трамвай запустили 7 марта 2018 года. 

21 октября 2016 года Банк России ввел в «Пересвете» временную администрацию сроком на шесть месяцев. По данным регулятора, у кредитной организации наблюдались проблемы с ликвидностью. Позже стало ясно, что дыра в капитале банка достигла 45,8 миллиарда рублей. 19 апреля 2017 года года ЦБ принял решение санировать «Пересвет» с применением механизма bail-in; конвертировать 85% обязательств в капитал банка согласились более 70 его кредиторов на сумму 69,7 млрд руб., еще 66,7 млрд выделяет ЦБ. Санатором стал опорный банк «Роснефти» — Всероссийский банк развития регионов. Финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви (РПЦ) из числа аффилированных лиц банка выбыло. О том, чем крах «Пересвета» обернулся для петербургских компаний, «Фонтанка» подробно писала ранее.


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