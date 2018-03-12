«ЛСР-Строй» требует от бывшего банка РПЦ более 600 млн рублей по гарантии

«ЛСР-Строй» подал иск к банку «Пересвет» с требованием взыскать 609 млн рублей по банковской гарантии на аванс подрядчику МК-20СХ. Аванс так и не был отработан, а в «Группе ЛСР» произошли кадровые перестановки.

Судя по сайту арбитража, иск был подан 6 марта. «Банк является гарантом подрядчика ООО МК-20СХ, принимавшего участие в реализации проекта реконструкции трамвайной сети в Красногвардейском районе, – чтобы избежать ошибок, еще раз уточняют на предприятии. – Вопросы, которые «Группа ЛСР» пыталась урегулировать в досудебном порядке, не были разрешены в установленный срок, поэтому теперь приходится решать их в суде. Другие подробности дела до завершения судебного разбирательства комментировать преждевременно».



В «Пересвете» оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.

Аванс в 720 млн рублей выдавался со стороны «ЛСР-Строй» субгенподрядчику МК-20СХ для работ по строительству частной трамвайной сети в Красногвардейском районе (речь идет о проекте «Чижик»). Осенью 2017 года контракт был расторгнут, аванс так и не отработан. По информации «Фонтанки», с этой ситуацией связано увольнение замгендиректора «Группы ЛСР» Бориса Мурашова.