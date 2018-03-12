В Москве неизвестный поджег стену у приемной ФСБ

Неизвестный мужчина облил стену у входа в приемную ФСБ в центре Москвы горючей жидкостью и поджег ее.

Об этом 12 марта пишет РБК со ссылкой на ТАСС. Источники агентства в правоохранительных органах уточнили, что злоумышленнику 66 лет, он приехал из Астрахани и уже задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. По предварительной информации, мужчина сообщил, что поджог организовал «в знак протеста», у него нашли «плакат оппозиционного содержания». Составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».