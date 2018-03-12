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12.03.2018 17:30

Дворцовый и Большеохтинский мосты разведут для профилактики

Ночью 15 и 16 марта Дворцовый и Большеохтинский мосты начнут готовить к навигационному периоду. Переправы разведут по их обычному сезонному расписанию.

Как сообщает «Мостотрест», 15 марта в 01:10 будет разведен Дворцовый мост, следом за ним, в два часа ночи, закроют для автомобилистов и пешеходов Большеохтинский. От Эрмитажа на Васильевский остров и обратно можно будет добраться в небольшой перерыв — с 2:50 до 03:10. Оба моста сведут обратно к пяти утра. 16 марта профилактические работы будут проводить по тому же расписанию.  

Напомним, в 2017 году навигация в Петербурге началась 14 апреля. 


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