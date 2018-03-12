Директора компании-дилера Bombardier признали виновной и амнистировали

За сэкономленный на уплате налогов миллиард директор по инвестициям компании «Росан Инвест» Елена Шелкова приговорена к двум годам условно. Избежать наказания бизнесвумен помог возраст.

Как сообщает пресс-служба судов Петербурга, приговор Елене Шелковой 12 марта озвучили во Фрунзенском районном суде. Ее признали виновной в уклонении от уплаты налогов. Как уже писала «Фонтанка», под руководством Шелковой ООО «Росан Инвест», крупнейший дилер компании Bombardier, которая производит снегоходы и гидроциклы, c января 2011-го по март 2014 года смогла сэкономить 1,1 млрд рублей. Для этого она переводила деньги на счета фирм-посредников, используя поддельные документы о поставках и завышая стоимость товара. Ей также вменили указание в декларациях ложных сведений о наличии у фирмы права применять налоговые вычеты по НДС. Шелкова признала себя виновной, дела в отношении остальных фигурантов выделены в отдельное производство.

Директора освободили от наказания и сняли судимость — по возрасту она попала под амнистию, объявленную в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщалось ранее, обыски в «Росан Трейде» в связи с уклонением от уплаты налогов прошли в сентябре 2016 года. Собственники компании, Роман Каневский и Андрей Кушуль, были объявлены в федеральный розыск.