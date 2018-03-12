Путин об отравлении Скрипаля: Пусть англичане у себя сначала разберутся
Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал отравление в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Как пишет 12 марта «Газета.ру», Путин ответил на вопрос журналиста BBC о том, несет ли Россия ответственность за это происшествие. «Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать», — заявил президент России. И добавил, что приехал в селекционную теплицу Национального центра зерна «заниматься вопросами сельского хозяйства».
Напомним, ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что дело об отравлении Скрипаля «никоим образом» не является «вопросом Кремля».
Справка:
Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были найдены на скамейке в городе Солсбери днем 4 марта в бессознательном состоянии. В местной больнице им диагностировали отравление неизвестным веществом.
Британская полиция и контрразведка рассматривают несколько вероятных причин произошедшего, среди них покушение на убийство, спонсированное государством, «попытка ложно обвинить Россию или личный спор».
В британском МИДе призвали «не торопиться с выводами» и не искать «руку России». В МИДе РФ заявили, что западные журналисты используют инцидент для нагнетания антироссийских настроений.
По последним данным, Скрипаль и его дочь, вероятно, отравились дома, а не в торговом центре.
До 1999 года Сергей Скрипаль служил в Главном разведуправлении Генштаба России. В 2006 году его признали виновным в шпионаже в пользу Великобритании и приговорили к 13 годам лишения свободы. В 2010 году Скрипаль был помилован.