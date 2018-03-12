Путин об отравлении Скрипаля: Пусть англичане у себя сначала разберутся

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал отравление в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Как пишет 12 марта «Газета.ру», Путин ответил на вопрос журналиста BBC о том, несет ли Россия ответственность за это происшествие. «Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать», — заявил президент России. И добавил, что приехал в селекционную теплицу Национального центра зерна «заниматься вопросами сельского хозяйства».

Напомним, ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что дело об отравлении Скрипаля «никоим образом» не является «вопросом Кремля».