Продано более миллиона билетов на ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) отчиталась о темпах продажи билетов на матчи чемпионата мира-2018. Как сообщает 12 марта пресс-служба ФИФА, в ходе второго этапа продаж было распределено 568 448 билетов.

Таким образом, с сентября 2017 года, когда начались продажи, на данный момент в общей сложности распределено 1 303 616 билетов. Отмечается, что большая часть билетов на втором этапе досталась российским болельщикам (197 832). В число десяти лидеров среди зарубежных стран вошли Колумбия (33 048), Бразилия (24 656), Перу (21 946), Германия (21 639), США (20 347), Мексика (18 155), Австралия (15 906), Аргентина (15 214), Англия (14 890) и Польша (13 686).

Продажи возобновятся 13 марта, в 12:00 по московскому времени, на сайте FIFA.com/bilet и будут проходить в порядке живой очереди. Это значит, что болельщики смогут приобрести билеты в режиме реального времени (при условии их наличия).

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (FIFA) займется проблемой нелегальной продажи билетов на чемпионат мира по футболу-2018. Федерация войдет в состав участников научно-технического сотрудничества «Нетоскоп», благодаря которому партнеры обеспечивают безопасность в области использования доменных имен. FIFA будет передавать объединению данные о доменах, которые используются для фишинга при нелегальной продаже билетов на мундиаль.

Первые успехи уже есть. 15 февраля на основании судебных решений в Единый реестр запрещенной информации внесены 200 сайтов с подобной информацией.

Напомним, ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. На групповом этапе российская сборная сыграет с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем.