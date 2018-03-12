СМИ: К делу об отравлении экс-разведчика Скрипаля привлекли беглых российских бизнесменов

К делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Скотланд-Ярд привлек российских опальных бизнесменов, живущих в Англии, — пока в качестве потенциальных свидетелей. Как передает 12 марта «Росбалт», у беглых предпринимателей спрашивают, не поступали ли им угрозы или предложения поучаствовать в неких сомнительных делах.

Источник «Росбалта», проживающий в Великобритании, поделился с агентством подозрением, что представители Скотланд-Ярда думают, что отравление Скрипаля могло быть совершено при участии кого-то из влиятельных предпринимателей, бежавших из России в Лондон.