СМИ: К делу об отравлении экс-разведчика Скрипаля привлекли беглых российских бизнесменов
К делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Скотланд-Ярд привлек российских опальных бизнесменов, живущих в Англии, — пока в качестве потенциальных свидетелей. Как передает 12 марта «Росбалт», у беглых предпринимателей спрашивают, не поступали ли им угрозы или предложения поучаствовать в неких сомнительных делах.
Источник «Росбалта», проживающий в Великобритании, поделился с агентством подозрением, что представители Скотланд-Ярда думают, что отравление Скрипаля могло быть совершено при участии кого-то из влиятельных предпринимателей, бежавших из России в Лондон.
Справка:
Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были найдены на скамейке в городе Солсбери днем 4 марта в бессознательном состоянии. В местной больнице им диагностировали отравление неизвестным веществом.
Британская полиция и контрразведка рассматривают несколько вероятных причин произошедшего, среди них покушение на убийство, спонсированное государством, «попытка ложно обвинить Россию или личный спор».
В британском МИДе призвали «не торопиться с выводами» и не искать «руку России». В МИДе РФ заявили, что западные журналисты используют инцидент для нагнетания антироссийских настроений.
По последним данным, Скрипаль и его дочь, вероятно, отравились дома, а не в торговом центре.
До 1999 года Сергей Скрипаль служил в Главном разведуправлении Генштаба России. В 2006 году его признали виновным в шпионаже в пользу Великобритании и приговорили к 13 годам лишения свободы. В 2010 году Скрипаль был помилован.