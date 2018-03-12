Пир на 40 тысяч в Женский день закончился вызовом Росгвардии в ресторан на Аптекарском

Сотрудники Росгвардии задержали троицу, не захотевшую оплачивать свой банкет в ресторане BeefZavod на Аптекарском острове. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск нацгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Дело было 8 марта, трое граждан в возрасте 21 года, 22 и 23 лет попировали в общей сложности на 43 320 рублей, но решили уйти из заведения бесплатно. Однако сотрудники ресторана мелочиться не стали и отправили сигнал «тревога» в отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Петроградскому району. Сотрудники прибыли на место незамедлительно и задержали злоумышленников с поличным. Молодые люди отправились в 18-й отдел полиции, им грозит уголовное дело.