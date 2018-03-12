Лед покалечил почти сотню машин в центре Петербурга

Пришедшее в Петербург потепление второй день не щадит припаркованные автомобили. Осторожностью не отличаются и коммунальщики, об усиленном режиме которых водителей предупредить не успели. Счет пошел уже на сотню машин — и это только статистика по центру города.

Как сообщил «Фонтанке» читатель 12 марта, накануне вечером он нашел покореженным свой Opel Corsa. У машины, оставленной на Лиговском проспекте, 133, было пробито заднее стекло, пострадала крыша, отвалилось зеркало. По словам владельца, наледь сбросили рабочие, хотя ЖКС №2 Центрального района об очистке кровель не предупреждал. Opel стал единственной жертвой – дворники настаивают, что по вине случая, соседи заявляют, что кровельщиков. Жители Лиговского добавили, что рабочие пытались уберечь иномарку, прикрыв её досками. Но лед оказался крепче дерева.

В полиции расстроенному хозяину машины сообщили, что случай не единственный, участкового придется подождать. Петербуржца назвали 50-м автовладельцем, который в воскресенье, 11-го числа, пожаловался на прилетевший с крыш снег. В 28-м отделе компанию ему составили шестеро товарищей по несчастью. Машину одного из водителей, как оказалось, тоже пытались спасти, но не успели. Матрас, как и доски, показал себя недостаточной защитой.

Всего, по информации «Фонтанки», за 11 марта в полицию обратилось по меньшей мере 90 автовладельцев, транспорт которых в центре Петербурга изувечили сосульки.

Сегодня во владениях ЖКС №2 нашлись ещё двое пострадавших, пишут в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Во дворе дома №43 по Разъезжей улице упавшая глыба льда лишила заднего стекла Nissan X-Trail, а на улице Марата, 33/1, хозяев ждет побитая «Лада Приора». Накануне на территории этого же Жилкомсервиса жители насчитали три покалеченных снегом автомобиля. Судя по всему, к их повреждениям коммунальщики руку не приложили – причину схода льда, казалось бы, с очищенной крыши видят в оттепели. Не лучше обстоят дела и у остальных управляющих компаний, хотя больше всего достается центру. Сразу несколько машин помяло на набережной канала Грибоедова, пострадали автомобили на Некрасова, 40, и на Кузнецовской улице, 42.

О том, что температура в воскресенье будет стремиться к нулю, а в начале недели будет плюс, синоптики оповестили загодя. Однако в ЖКС № 2 ответили нашему изданию, что от наледи на Лиговском проспекте Жилкомсервис в выходные избавлялся экстренно – о таких работах объявлениями не предупреждают. Опасно обледеневшую крышу заметили во время обхода, безопасность обеспечили ограждениями с наружного фасада здания. Ответственность с себя не снимают: «По закону граждане, чье имущество пострадало во время подобных работ, имеют право на компенсацию». «Фонтанка» писала о том, насколько реально получить возмещение ущерба. Близость к домам по-прежнему остается зоной риска.