В центре Петербурга лед с крыши подбил восемь машин разом

Автомобилисты на Таврической улице уже около пяти часов провели в ожидании приезда полиции и представителей ЖКС. Причиной тому упавший сразу на 8 машин лед с крыши дома номер 2. Инцидент произошел еще в двенадцатом часу дня 12 марта, и представителей власти местные жители вызвали сразу.

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Напомним, что только за последние сутки в городе на Неве было зафиксировано не меньше 20 случаев повреждения машин из-за падения льда. Как поступать в таком случае, читайте в материале «Лёд на вашу машину. Что делать?».