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12.03.2018 16:27

Умер Олег Табаков

В возрасте 82 лет скончался российский и советский актер и режиссер Олег Табаков. Об этом 12 марта сообщает "Коммерсантъ".

Олег Табаков
Олег Табаков
Елена Никитченко/Интерпресс

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Напомним, Табаков был госпитализирован в конце ноября 2017 года. Он перенес экстренную операцию, затем его подключили к аппарту искусственной вентиляции легких. Причины госпитализации официально не назывались.

Олег Табаков родился в 1935 году в Саратове, в семье врачей. Окончил школу-студию МХАТ, курс Василия Топоркова. Здесь же познакомился с Олегом Ефремовым и стал одним из основателей и ведущих артистов театра «Современник». Табаков исполнил роли в спектаклях «Голый король», «Три желания», «Всегда в продаже», «Обыкновенная история». В 1970 году, когда Олег Ефремов покинул «Современник», остался в театре и вплоть до 1976 года руководил учреждением в качестве директора.

В конце 1970-х Табаков создал в бывшем угольном складе собственный театр-студию, который, однако, официально открылся только в 1987 году и в народе получил название «Табакерка». В 1983-м по предложению Олега Ефремова Табаков перешёл в труппу МХАТа, а после раздела театра присоединился к труппе МХТ имени Чехова. После смерти Ефремова в 2000 году Табаков взял на себя руководство театром.

Как худрук, Олег Табаков ориентировался на обновление репертуара, актёрского и режиссёрского состава. В МХТ ставили спектакли Кирилл Серебренников, Константин Богомолов, Юрий Бутусов, в труппу вошли Константин Хабенский, Михаил Пореченков, Ольга Яковлева, Дмитрий Дюжев, Ирина Пегова.

Табаков снялся больше чем в 120 фильмах. Среди самых известных картин с его участием – «Война и мир», «Человек с бульвара Капуцинов», «17 мгновений весны», «12 стульев», «Гори, гори, моя звезда», «Мэри Поппинс, до свидания», «Полеты во сне и наяву». Детям полюбились озвученные Табаковым мультфильмы – «Трое из Простоквашино» (Кот Матроскин), «Бобик в гостях у Барбоса» (Барбос).

Табаков активно занимался театральной педагогикой, в 1986-2000 годах возглавлял Школу-студию МXАТ. Среди его учеников – Владимир Машков, Евгений Миронов, Сергей Безруков и другие актёры.

Олег Табаков награждён государственными премиями СССР и России, он — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».


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