Умер основатель модного дома Givenchy

Основатель модного дома Givenchy Юбер Джеймс Марсель Таффен де Живанши скончался в возрасте 91 года.

Об этом 12 марта агентству FrancePress сообщил компаньон Живанши дизайнер Филипп Вене. Он уточнил, что Юбер де Живанши скончался во сне, произошло это 10 марта. Напомним, знаменитый модельер родился 21 февраля 1927 года. Он основал собственный модный дом в возрасте 25 лет в 1952 году. И стал самым молодым творцом высокой моды в Париже. Живанши прославился своей работой вместе с Одри Хепберн — с ней он сотрудничал 39 лет, а впервые сделал костюм для актрисы в 1954 году — для фильма «Сабрина» Билли Уайлдера. Для нее же были созданы первые духи Givenchy — аромат L’Interdit. Второй знаменитой женщиной, носившей наряды от Givenchy, была Жаклин Кеннеди. Маркиз Юбер де Живанши ушел на покой в 1995 году.