Финляндия осталась довольна компенсацией за срыв строительства АЭС "Олкилуото-3"
Министр экономического развития Суоми Мика Линтиля заявил, что финская сторона осталась довольна соглашением между компаниями Areva из Франции и TVO из Финляндии, согласно которому французы в два этапа выплатят 450 млн евро компенсации за срыв планов строительства третьего энергоблока АЭС Олкилуото.
"Это значительная сумма, даже если она не соответствует той, что первоначально требовала компания TVO. В данной ситуации это относительно хорошее соглашение", – отметил министр в комментарии Yle.
Напомним, что вечером 11 марта стало известно, что TVO и Areva пришли к консенсусу в споре о задержке строительства "Олкилуото-3".
Справка:
Ввод в эксплуатацию "Олкилуото-3" должен был состояться еще в 2009 году. По последним оценкам, выработка электричества начнется не раньше 2019 года. Teollisuuden voima планировала строить и четвертый реактор, но вынуждена была отказаться от проекта из-за серьезной задержки с третьим энергоблоком. Стоимость "Олкилуото-3" выросла в 3 раза до 9 млрд евро.