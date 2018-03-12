Финляндия осталась довольна компенсацией за срыв строительства АЭС "Олкилуото-3"

Министр экономического развития Суоми Мика Линтиля заявил, что финская сторона осталась довольна соглашением между компаниями Areva из Франции и TVO из Финляндии, согласно которому французы в два этапа выплатят 450 млн евро компенсации за срыв планов строительства третьего энергоблока АЭС Олкилуото.

"Это значительная сумма, даже если она не соответствует той, что первоначально требовала компания TVO. В данной ситуации это относительно хорошее соглашение", – отметил министр в комментарии Yle.

Напомним, что вечером 11 марта стало известно, что TVO и Areva пришли к консенсусу в споре о задержке строительства "Олкилуото-3".