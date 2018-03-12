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12.03.2018 15:59

Греческая полиция выдала ордер на арест Саввиди, который выбежал на футбольное поле с оружием

В Греции разыскивают российского бизнесмена Ивана Саввиди, который выбежал на поле с пистолетом во время матча между греческими футбольными клубами ПАОК и АЕК. 

Как сообщает 12 марта агентство FrancePress со ссылкой на свои источники, арест владельца ПАОК не связан с тем фактом, что у Саввиди при себе был пистолет. Задерживать бизнесмена будут только за то, что он вышел на поле и угрожал судье. Кроме Саввиди, выдан ордер на арест еще четверых человек, причастных к остановке игры. 

Между тем, было принято решение приостановить греческий чемпионат, пока инцидент не будет улажен. 

Напомним, российский бизнесмен греческого происхождения выбежал на поле после того, как судья не засчитал гол, забитый его командой. Матч был остановлен и сначала закончился нулевой ничьей, но позже гол все же засчитали, а ПАОК получил свои очки и стал победителем.

Справка:

Российский предприниматель греческого происхождения Иван Саввиди является основателем и владельцем «Группы Агроком». Этот холдинг был создан в 2004 году в Ростове-на-Дону. В группу входит более 40 предприятий, крупнейшие из которых — компания «Донской табак» (входит в пятерку крупнейших производителей сигарет в России), мясной бизнес-комплекс — ГК «Тавр», тепличный и рыбоводческий комплексы, завод по производству упаковки для пищевой продукции, завод по производству бутилированной воды «Аква-Дон», а также международный аэропорт Ростова-на-Дону (бывший аэропорт федерального значения).

Контрольный пакет акций греческого клуба ПАОК Саввиди приобрел в 2012 году. До этого, в период с 2002 по 2005 год, предприниматель являлся президентом футбольного клуба «Ростов», а позже, с 2006 по 2008 год, занимал должность президента ростовского футбольного клуба СКА.


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