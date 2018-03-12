Греческая полиция выдала ордер на арест Саввиди, который выбежал на футбольное поле с оружием

В Греции разыскивают российского бизнесмена Ивана Саввиди, который выбежал на поле с пистолетом во время матча между греческими футбольными клубами ПАОК и АЕК.

Как сообщает 12 марта агентство FrancePress со ссылкой на свои источники, арест владельца ПАОК не связан с тем фактом, что у Саввиди при себе был пистолет. Задерживать бизнесмена будут только за то, что он вышел на поле и угрожал судье. Кроме Саввиди, выдан ордер на арест еще четверых человек, причастных к остановке игры.

Между тем, было принято решение приостановить греческий чемпионат, пока инцидент не будет улажен.

Напомним, российский бизнесмен греческого происхождения выбежал на поле после того, как судья не засчитал гол, забитый его командой. Матч был остановлен и сначала закончился нулевой ничьей, но позже гол все же засчитали, а ПАОК получил свои очки и стал победителем.