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12.03.2018 16:06

Футболисты «Зенита» поддержали выбывшего на полгода Мамману

Слова поддержки начали высказывать игроки футбольного клуба «Зенит» защитнику Эмунуэлю Маммане, выбывшему из-за травмы крестообразных связок минимум на полгода.

В числе первых Мамману поддержали капитан команды Доменико Кришито, а также соотечественники-аргентинцы Эмилиано Ригони и Себастьян Дриусси.

Футболисты «Зенита» поддержали выбывшего на полгода Мамману

Напомним, по результатам обследования у защитника выявлено повреждение передней крестообразной связки. Маммана получил травму 11 марта на 3-й минуте матча чемпионата России по футболу против «Ростова», который закончился вничью (0:0).


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