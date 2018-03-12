Футболисты «Зенита» поддержали выбывшего на полгода Мамману

Напомним, по результатам обследования у защитника выявлено повреждение передней крестообразной связки. Маммана получил травму 11 марта на 3-й минуте матча чемпионата России по футболу против «Ростова», который закончился вничью (0:0).

В числе первых Мамману поддержали капитан команды Доменико Кришито, а также соотечественники-аргентинцы Эмилиано Ригони и Себастьян Дриусси.

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