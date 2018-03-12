Футболисты «Зенита» поддержали выбывшего на полгода Мамману
Слова поддержки начали высказывать игроки футбольного клуба «Зенит» защитнику Эмунуэлю Маммане, выбывшему из-за травмы крестообразных связок минимум на полгода.
В числе первых Мамману поддержали капитан команды Доменико Кришито, а также соотечественники-аргентинцы Эмилиано Ригони и Себастьян Дриусси.
Напомним, по результатам обследования у защитника выявлено повреждение передней крестообразной связки. Маммана получил травму 11 марта на 3-й минуте матча чемпионата России по футболу против «Ростова», который закончился вничью (0:0).