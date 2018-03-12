За отравление школьницы электронной сигаретой охранник и завхоз получили по выговору

Экстремальный перекур школьников Выборгского района во время уроков закончился дисциплинарной поркой охранника и завхоза. Отравленная электронной сигаретой ученица вернулась за парту, два сотрудника получили по выговору.

Как подтвердила «Фонтанке» 12 марта пресс-секретарь Выборгского района Марина Станкевич, ученики действительно покидали школу № 605 во время образовательного процесса из-за отсутствия охранника на рабочем месте. После отлучки школьница вернулась и пожаловалась на плохое самочувствие. Ее отвезли в детскую больницу № 19 имени Раухфуса.

В самоволке школьница обкурилась электронной сигаретой. Администрация 605-й посчитала, что к дурному привело ненадлежащее отношение двух сотрудников к должностным обязанностям.

«Охраннику школы и заместителю директора по административно-хозяйственной работе вынесен выговор», – уточнила Станкевич.

Инцидент произошел 15 февраля. Отравлением ученицы заинтересовалась прокуратура, по представлению которой и была проведена кадровая проверка. В школу пострадавшая вернулась через неделю после госпитализации.