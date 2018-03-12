Йозеф Блаттер: У России никто не отнимет ЧМ-2018

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер оценил возможность бойкота чемпионата мира – 2018, который пройдет в России.

«Чемпионат мира никто не отменит. Он состоится. И все команды, пробившиеся в финальный турнир, будут играть. Олимпиада идет две недели. Мировое первенство – месяц. А посчитайте, сколько времени занимает его подготовка! Повторю: чемпионат мира 2018 года пройдет в России!» – цитирует Блаттера 12 марта «Спорт-Экспресс».

На вопрос о заявлениях англичан о возможном частичном бойкоте ЧМ-2018 Блаттер ответил так: «Англичане такие. Они и против меня выступали и выступают. Их всё и все не устраивают. Они не умеют проигрывать», – подчеркнул бывший глава ФИФА.

Напомним, о возможности частичного бойкота ЧМ-2018 6 марта заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. По словам источника в британском МИД, чиновник подразумевал, что на турнир могут не приехать представители властей и другие официальные лица, а не футболисты; это подтвердила и премьер-министр Тереза Мэй.

Чемпионат мира по футболу – 2018 пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.