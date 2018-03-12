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12.03.2018 16:02

«Это фиаско, братан»: Волонтеры ЦИК зовут петербуржцев на выборы

В петербургских торговых центрах начали раздавать наклейки и магниты, призывающие граждан посетить избирательные участки 18 марта.
«Это фиаско, братан»: Волонтеры ЦИК зовут петербуржцев на выборы

Как утверждают агитаторы за участие в выборах, их попросили об этом в Центральной избирательной комиссии.

В частности, 12 марта наклейки дарили в Большом Гостином дворе. 

Фото: Ксения Клочкова

«Ни разу не был на выборах? Это фиаско, братан», «Ищи меня на избирательном участке 18 марта», «Моя жизнь – мой выбор. 18 марта», – написано на наклейках, которые раздают волонтеры. Как сообщили они корреспонденту «Фонтанки», всего в городе 8 подобных точек. На них стоят добровольцы из организации «Серебряные волонтеры». По словам молодых людей, раздать наклейки и магнитики их попросили в ЦИК.

Фото: Ксения Клочкова

Отметим, что на выборы петербуржцев зовут 883 билборда, звуковая реклама играет на 59 станциях метрополитена, в 1700 вагонах метро размещены выборные стикеры, на сайтах более 1000 государственных органов и учреждений Северной столицы также установлены специальные баннеры. Призыв идти на выборы через видеоролики транслируется на 161 видеоэкране, в том числе на видеофасаде небоскреба «Лидер тауэр». Кроме того, информация о выборах размещена в 67 трамваях, троллейбусах и автобусах и 400 вагонах пригородных электропоездов. Еще 1,3 млн листовок расклеены в парадных петербуржцев, а почтальоны разнесли по адресам 2,5 миллиона разъяснительных листовок.

Помимо этого, в Смольном решили увеличить явку за счет организации опроса по теме благоустройства рядом с избирательными участками. Анкеты для участия в нем раздают чиновникам районных администраций, подведомственных им учреждений, сотрудникам комитетов и в организациях, работающих с городским правительством.

 


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