Песков: Отравление Скрипаля «никоим образом» не касается руководства РФ

Дело о покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля не является «вопросом Кремля». Как пишет 12 марта «Коммерсантъ», об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Упомянутый гражданин России работал на одну из специальных служб Великобритании, происшествие произошло на территории Великобритании, и это никоим образом не является вопросом Российской Федерации или тем более — руководства Российской Федерации», – цитирует издание его слова.

«Мы не слышали заявлений британских политиков или официальных представителей о том, что Россия причастна к этому делу. Речь идет о разных информационных упражнениях в британских СМИ, которые не всегда славятся своей объективностью», — подытожил Песков.

Напомним, ранее The Times сообщил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может официально возложить на Россию ответственность за покушение на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь. Совет национальной безопасности страны 12 марта рассматривает этот вопрос.