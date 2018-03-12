Песков: Отравление Скрипаля «никоим образом» не касается руководства РФ
Дело о покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля не является «вопросом Кремля». Как пишет 12 марта «Коммерсантъ», об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Упомянутый гражданин России работал на одну из специальных служб Великобритании, происшествие произошло на территории Великобритании, и это никоим образом не является вопросом Российской Федерации или тем более — руководства Российской Федерации», – цитирует издание его слова.
«Мы не слышали заявлений британских политиков или официальных представителей о том, что Россия причастна к этому делу. Речь идет о разных информационных упражнениях в британских СМИ, которые не всегда славятся своей объективностью», — подытожил Песков.
Напомним, ранее The Times сообщил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может официально возложить на Россию ответственность за покушение на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь. Совет национальной безопасности страны 12 марта рассматривает этот вопрос.
Справка:
Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были найдены на скамейке в городе Солсбери днем 4 марта в бессознательном состоянии. В местной больнице им диагностировали отравление неизвестным веществом.
Британская полиция и контрразведка рассматривают несколько вероятных причин произошедшего, среди них покушение на убийство, спонсированное государством, «попытка ложно обвинить Россию или личный спор».
В британском МИДе призвали «не торопиться с выводами» и не искать «руку России». В МИДе РФ заявили, что западные журналисты используют инцидент для нагнетания антироссийских настроений.
По последним данным, Скрипаль и его дочь, вероятно, отравились дома, а не в торговом центре.
До 1999 года Сергей Скрипаль служил в Главном разведуправлении Генштаба России. В 2006 году его признали виновным в шпионаже в пользу Великобритании и приговорили к 13 годам лишения свободы. В 2010 году Скрипаль был помилован.