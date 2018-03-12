В Архангельске жена депутата решила поднять явку голым фото

В Архангельске жена депутата позвала граждан на выборы обнаженным фото.

Об этом 12 марта пишет сообщество «OnLine Архангельск» «ВКонтакте». Агитплакат, на котором несколько раздетых девушек держат баннер «Мы идем на выборы!!!», представила на суд общественности студия создания образа «JD». Владелица фирмы – жена депутата Архангельского областного собрания Александра Дятлова Юлия. По ее мнению, подобное «творчество» — способ продемонстрировать единое народное мнение, потому что на снимке представлены девушки разных профессий, от инженера до фитнес-тренера.

В свою очередь, парламентарий Дятлов заверил публику, что не против такого креатива супруги, ведь фото «справляется со своей функцией – привлекает внимание к выборам».

Напомним, россияне проголосуют за нового главу государства 18 марта.