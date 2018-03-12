Евросоюз не признает выборы в Крыму
Евросоюз не собирается признавать результаты выборов президента РФ в Крыму.
Как сообщает «Говорит Москва», об этом 12 марта заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини в ходе совместного брифинга с президентом Украины Петром Порошенко. Она подчеркнула: «Мы не признаем выборы, которые будут проводиться в Крыму, и мы будем призывать к уважению прав людей, которые проживают на этой территории».
Справка:
Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта. Избирательный бюллетень будет выглядеть следующим образом: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).