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12.03.2018 15:00

Евросоюз не признает выборы в Крыму

Евросоюз не собирается признавать результаты выборов президента РФ в Крыму.

Как сообщает «Говорит Москва», об этом 12 марта заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини в ходе совместного брифинга с президентом Украины Петром Порошенко. Она подчеркнула: «Мы не признаем выборы, которые будут проводиться в Крыму, и мы будем призывать к уважению прав людей, которые проживают на этой территории».

Справка:

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта. Избирательный бюллетень будет выглядеть следующим образом: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).


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SetlGroup
02.03.2018 17:30
В список «Влиятельных женщин Петербурга» вошли представительницы Setl Group
В преддверии 8 марта газета «Деловой Петербург» подвела итоги ежегодной премии «Влиятельные женщины Петербурга».
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27.02.2018 17:30
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