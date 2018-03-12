Сампсониевский собор передали РПЦ с нарушением, но УФАС никого не накажет

Результаты рассмотрения дела о передаче Сампсониевского собора Русской православной церкви (РПЦ) огласило 12 марта петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС). Как сообщает корреспондент «Фонтанки», комиссия не стала наказывать чиновников, нарушивших закон.

Как пояснили на заседании УФАС представители комитета по имущественным отношениям (КИО) Смольного, на прошлой неделе они изменили постановление городского правительства, в котором использовалась спорная формулировка. Теперь документ гласит, что договор о передаче музейных ценностей должен быть заключён не с епархией, а с фактическим пользователем, как это сказано в федеральном законе.

Напомним, ранее антимонопольное ведомство направило в адрес участников процесса письмо, в котором говорится, что комитет имущественных отношений допустил нарушение при передаче собора. Распоряжение КИО о передаче храма, в соответствии с постановлением, вступало в силу после заключения епархией договора о передаче музейных ценностей. Договор в свою очередь должны были утвердить в Министерстве культуры. В УФАС обнаружили, что Санкт-Петербургская епархия такой договор не заключила. Вместо этого соглашение было подписано непосредственно между музеем «Исаакиевский собор», передавшим РПЦ свой филиал, и приходом Сампсониевского собора. Несмотря на заверения комитета, что приход является частью епархии, в УФАС сочли, что соглашение о передаче музейных ценностей подписано с самостоятельным юридическим лицом, а значит, собор передали без правовых на то оснований.

По итогам рассмотрения дела в УФАС признали нарушением процесс передачи, однако наказывать чиновников не стали, так как фактически документы уже исправлены.