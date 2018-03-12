Песков ответил на слова Путина о «пурге, которую он несет»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что критика президента – «абсолютно нормальный рабочий процесс».

Как пишет 12 марта в своем телеграм-канале издание «Медуза», пресс-секретарь Путина пояснил: «Работа с президентом всегда сопровождается критикой со стороны главы государства. Мы неоднократно рассказывали, что президент — очень требовательный начальник, это абсолютно нормальный рабочий процесс». Также Дмитрий Песков подчеркнул: «Никогда не бывает пресс-секретаря, не критикуемого своим руководством. Это пресс-секретарь, который ничего не делает».

Напомним, Владимир Путин в ходе интервью американскому телеканалу NBC заявил, что не может отвечать за все слова сотрудников Кремля. «У нас две тысячи сотрудников администрации, неужели вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несёт иногда такую пургу, я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?» – сказал президент.