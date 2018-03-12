Песков ответил на слова Путина о «пурге, которую он несет»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что критика президента – «абсолютно нормальный рабочий процесс».
Как пишет 12 марта в своем телеграм-канале издание «Медуза», пресс-секретарь Путина пояснил: «Работа с президентом всегда сопровождается критикой со стороны главы государства. Мы неоднократно рассказывали, что президент — очень требовательный начальник, это абсолютно нормальный рабочий процесс». Также Дмитрий Песков подчеркнул: «Никогда не бывает пресс-секретаря, не критикуемого своим руководством. Это пресс-секретарь, который ничего не делает».
Напомним, Владимир Путин в ходе интервью американскому телеканалу NBC заявил, что не может отвечать за все слова сотрудников Кремля. «У нас две тысячи сотрудников администрации, неужели вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несёт иногда такую пургу, я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?» – сказал президент.
Справка:
Напомним, что Дмитрий Песков – один из наиболее часто цитируемых спикеров в кремлевской администрации. Именно он в основном комментирует те или иные факты, происшествия, новости от лица главы государства. Так, например, 30 января Песков прокомментировал «кремлевский доклад» минфина США. Он признался, что «кремлевский доклад» может нанести ущерб имиджу российских бизнесменов и политиков.