«ВымпелКом» не согласен с претензиями ФАС по поводу завышения цен во внутреннем роуминге

Сотовый оператор «ВымпелКом» не согласен с претензиями Федеральной антимонопольной службы по поводу цен во внутреннем роуминге, следует из комментария компании, поступившего в распоряжение «Фонтанки».

12 марта ФАС возбудила дело в отношении «ВымпелКома» (бренд «Билайн»). Поводом стала стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России, которую, по мнению ведомства, оператор завысил необоснованно.

В «ВымпелКоме», в свою очередь, указывают, что «полностью и в установленные сроки» представили антимонопольщикам схему изменения тарифов согласно их требованиям. В соответствии с ней абоненты «Билайна», находящиеся вне дома, «уже совсем скоро смогут пользоваться связью на тех же условиях, что и в пределах домашнего региона».

В конце прошлого года «ВымпелКом» также объявил о новой сниженной стоимости национального роуминга, когда цены снизились до пяти раз при регистрации в сетях других операторов в поездках по России. «ФАС в ходе рабочих встреч и публично оценила данную стоимость как экономически обоснованную», – отмечают в «ВымпелКоме».

Кроме «ВымпелКома», федеральная служба возбудила аналогичные дела в отношении «Мегафона» и МТС. Если подозрения в необоснованном повышении цен подтвердятся, операторам может быть выдано предписание об изъятии в бюджет дохода, полученного в результате нарушения антимонопольного законодательства.