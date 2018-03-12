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12.03.2018 14:55

Финские банки заблокировали транзакции крупнейшей криптобиржи страны

Банки Финляндии приняли решение заблокировать транзакции криптобиржи Prasos Oy из-за подозрений в отмывании денег. Об этом сообщает Express.

Крупнейшая криптобиржа региона заявила, что финские банки начал беспокоить объем международных транзакций. В Prasos Oy заверили, что банкиры не предложили никаких решений проблемы, а просто заблокировали все операции.

Банк Финляндии неоднократно предупреждал об опасностях, связанных с цифровыми валютами. Министерство финансов республики, в свою очередь, намерено ввести правила в сферу операций с биткоинами. 

 


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