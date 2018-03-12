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12.03.2018 14:37

В Петербурге приговорили «вооруженных» документами от приставов мошенников

За попытку увести со счета предпринимателя больше пяти миллионов рублей под видом долга в Петербурге осуждены трое мошенников. Реальный срок получил только один из них. 

О приговоре 12 марта сообщает пресс-служба судов города. Полтора года в колонии проведет местный житель, ИП, на чей счет в банке хотели перевести похищенные деньги. Их мошенники пытались незаконно «взыскать» с компании «Эс-Сервис» якобы по решению суда. 

Двое фигурантов, которые занимались подготовкой документов, в том числе поддельного исполнительного листа, приговорены к трем годам условно с испытательным сроком 4 года и штрафами в 90 и 130 тысяч рублей. 

Как уже писала «Фонтанка», большая часть суммы, которую планировали получить осужденные, предназначалась четвертому фигуранту, чье имя осталось неизвестно. Осужденные действовали под видом предпринимателей, которым задолжал директор строительной компании. В качестве аргумента они предъявили документ, якобы подписанный в региональном управлении федеральной службы судебных приставов.  

Это не первый подобный эпизод в Петербурге. Десяток преступлений в Адмиралтейском районе в конце ноября прошлого года привел оперативников в управление ФССП на Большой Морской улице.

 


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