В Пулково построят новый командно-диспетчерский пункт — «Вышку»
В аэропорту Пулково появится новая «Вышка» — автоматизированный командно-диспетчерский пункт (АКДП). Его построят в сорока метрах к юго-западу от существующего (расположенного на Пулковском шоссе, дом 41, литера А). Высота нового сооружения может составить до 70 метров. Об этом заявлено в предложении, которое ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (организации воздушного движения. — Прим. ред.) подало в рамках публичных слушаний по новым Правилам землепользования и застройки (ПЗЗ) в Московском районе.
Еще один объект та же госкорпорация построит на Стартовой улице, участок 14. Для него она просит отклонения от существующих высотных пределов (10 и 15 м) до 30 метров. Как указано в заявке, здесь строится Санкт-Петербургский укрупненный центр Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации.
Публичные слушания по двум проектам состоялись 1 февраля, говорится в документе.
Справка:
Как сообщает публичный сайт госкорпорации, в состав аэродромного командного диспетчерского пункта входят диспетчерские пункты «Вышка» (секторы В1, В2, В3), «Руление» (Р1), а также пункт обслуживания вылета «Деливери». Диспетчеры АКДП обслуживают воздушное движение на площади маневрирования аэродрома (взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки) и в воздушном пространстве диспетчерской зоны на высотах от земли до 450 м. Персонал контролирует также движение автомобилей на площади маневрирования. Диспетчер «Деливери» выдает летным экипажам разрешения на выполнение полета и информацию об условиях выхода из района аэродрома.