СМИ: При крушении самолета в Катманду погибли около 50 человек

При катастрофе пассажирского самолета в Непале погибли, по предварительной информации, от 34 до 50 человек.

Об этом 12 марта пишет Katmandu Post. Всего на самолете авиакомпании US-Bangla airlines находился 71 человек, из них 25 удалось спасти и госпитализировать. При этом в больницах уже умерли несколько человек. Напомним, лайнер Bombardier Dash 8 Q400, совершавший рейс из Дакки (столицы Бангладеш), загорелся и разбился при посадке в аэропорту Катманду 12 марта.

Врачи в местном госпитале уточнили, что около половины из госпитализированных пассажиров скончались. Официально местные власти признали гибель 34 человек. Причем на лайнере летели как граждане Непала, так и иностранцы — пока точно неизвестно, из каких стран. По предварительным данным посольства России в Непале, россиян на борту не было.

Власти Непала заявили, что в качестве приоритетной рассматривается версия о технических неполадках на борту. Аэропорт Трибхуван в Катманду закрыт на неопределенный срок после инцидента.