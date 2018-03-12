ФАС возбудила дело против «ВымпелКома» из-за внутреннего роуминга

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сотового оператора «ВымпелКом» (бренд «Билайн»). Об этом ведомство сообщило 12 марта.

Антимонопольщики указывают, что компания необоснованно завысила стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России.

Напомним, ФАС предписала операторам устранить «экономически и технологически необоснованную разницу в тарифах» при выезде абонентов за пределы «домашнего» региона. Первоначально ФАС требовала от «большой четверки» операторов отменить национальный роуминг к декабрю 2017 года. Однако с тех пор срок несколько раз переносили.

На прошлой неделе дела о нарушении антимонопольного законодательства из-за внутрисетевого роуминга были возбуждены в отношении двух других операторов — МТС и «Мегафона». Tele2 ФАС продлила срок исполнения предписания по устранению необоснованной разницы на одни и те же услуги связи в гостевом и домашнем регионе до конца мая.

«Фонтанка» запросила у «ВымпелКома» комментарий относительно решения ФАС. Ранее в ведомстве отмечали, что если подозрения в необоснованном повышении цен подтвердятся, операторам может быть выдано предписание об изъятии в бюджет дохода, полученного в результате нарушения антимонопольного законодательства.