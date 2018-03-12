Преемник «Скорохода» и «Ай-Макс групп» планируют построить жилые высотки и небоскреб на Кубинской

На Кубинской улице, 78, к. 2, лит. Б, вместо складов и ангаров вскоре может появиться еще один высотный жилой дом. Владелец участка — АО «Коммерческий комплекс» – в рамках публичных слушаний по проекту новых Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) 12 марта подал заявку о повышении предельной высоты застройки в этом месте.

Предприятие хочет закрепить максимальную высоту 75 метров для своей будущей высотки, под которую уже готовится проект планировки и межевания. Участок площадью около 2,4 га расположен в промзоне «Предпортовая», внутри территории, ограниченной 1-м Предпортовым проездом, 2-м Предпортовым проездом, улицами Костюшко и Кубинской.

АО «Коммерческий комплекс», первоначально называвшееся «Коммерческий комплекс концерна «Интерленпром», было образовано на базе нескольких выделенных из состава советского завода «Скороход» подразделений. Его учредителем стал Концерн внешнеэкономического и промышленно-торгового сотрудничества «Интерленпром» – правопреемник ЛПОО «Скороход». Сферой деятельности АО стало оказание складских услуг.

Отметим, что рядом, на Кубинской, 80, лит. А и Б, также вскоре должно появится жилье — на трех земельных участках примерной площадью в три гектара. Они принадлежат ООО «Ай Макс групп» и владельцу этой фирмы Максиму Макарову. Компания тоже отметилась в протоколах слушаний ПЗЗ по Московскому району, подав сразу две заявки.

В первой она просит разрешить ей создать на участках под будущий жилой комплекс «высотную доминанту — небоскреб до 110 метров». «С целью повышения архитектурно-художественных качеств городской среды, создания выразительного силуэта квартала предлагаем разместить на указанных участках высотную доминанту, на 30-40% превышающую максимально допустимую в настоящий момент высоту — ориентировочно до 100-110 м», – говорится в предложении. Доминанта «поддержит высотную застройку на площади Конституции, будет служить ярким визуальным ориентиром, и в то же время не повлияет на историческую застройку центральной части Санкт-Петербурга», считают в компании. Во второй заявке та же компания говорит уже о другой высоте — в 75 метров, предлагая ее как новый предельный высотный норматив в этом районе.