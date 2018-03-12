Жительница Петербурга осуждена за рекламу песни панк-коллектива

Посягательством на мирное сосуществование наций сочтено прилюдное признание жительницы Петербурга в любви к творчеству неизвестного панк-коллектива. Название разрекламированной песни содержит два слова, и оба преступные.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 12 марта, уголовное дело в отношении Веры Петровой началось с самодельного плаката на балконе собственной квартиры на Гранитной улице. На белом фоне черной краской были выведены глагол в побудительном наклонении и жаргонное существительное, объединяющее представителей расы с наиболее темным оттенком кожи.

«Плакат с балкона был отчетливо виден», – уточнили в пресс-службе.

Словосочетание целиком повторяет название песни петербургской панк-группы, ее творчество довольно широко представлено в Сети, доступно неограниченному кругу пользователей и какой-либо цензуре не подвергается. Участь 52-летней Петровой была предрешена вмешательством соседей и Следственного комитета Красногвардейского района, который возбудил уголовное дело за публичные призывы к экстремистской деятельности и возбуждение ненависти к лицам неславянской расы. Петрова призналась, что националистические взгляды ей не чужды, и плакат в целом отражает ее мировоззрение. Красногвардейский суд приговорил женщину к двум годам условно.