Минфин: Курс рубля сохранит стабильность

Курс рубля стабилен и стал меньше зависеть от цен на нефть. Об этом 12 марта в интервью НТВ заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«Зависимость курса от нефти сократилась, и при продолжении нашей политики все дальше так и будет сохраняться», — подчеркнул Силуанов. Оснований для резких скачков курса рубля глава Минфина не видит. При этом он уточнил, что Банк России не вмешивается в торги на валютной бирже. Только сам Минфин приобретает на нефтегазовые доходы валюту.

Отметим, доллар на Московской бирже сегодня подорожал на 17 копеек, до 56 рублей 83 копеек. Также вырос курс евро — на 22 копейки, до 69 рублей 97 копеек.