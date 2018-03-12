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12.03.2018 13:49

Минфин: Курс рубля сохранит стабильность

Курс рубля стабилен и стал меньше зависеть от цен на нефть. Об этом 12 марта в интервью НТВ заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«Зависимость курса от нефти сократилась, и при продолжении нашей политики все дальше так и будет сохраняться», — подчеркнул Силуанов. Оснований для резких скачков курса рубля глава Минфина не видит. При этом он уточнил, что Банк России не вмешивается в торги на валютной бирже. Только сам Минфин приобретает на нефтегазовые доходы валюту. 

Отметим, доллар на Московской бирже сегодня подорожал на 17 копеек, до 56 рублей 83 копеек. Также вырос курс евро — на 22 копейки, до 69 рублей 97 копеек.

 


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06.03.2018 12:40
Еще один банк аккредитовал дома 2 очереди 2 этапа в ЖК Ясно.Янино
Партнер компании «КВС» банк ВТБ аккредитовал дома 2 очереди 2 этапа в ЖК «Ясно.Янино».
ГК «КВС»
05.03.2018 12:54
Сразу три банка аккредитовали жилые комплексы 2 очереди 2 этапа ЖК «Ясно.Янино»
Дома второй очереди второго этапа ЖК «Ясно.Янино», возводимые компанией «КВС» во Всеволожском районе Ленинградской области, аккредитованы ПАО Сбербанк, ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).
Группа компаний «ЦДС»
28.02.2018 12:45
ЖК «Московский» Группы ЦДС аккредитован еще одним банком
Северо-Западный региональный центр Райффайзенбанка расширил список аккредитованных объектов Группы ЦДС, включив в программу ипотечного кредитования жилой квартал ЦДС «Московский» – корпуса 1 и 2
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27.02.2018 17:28
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Мероприятие состоится 3 марта с 11.00 до 17.00 в офисе продаж ЖК «Крылья» по адресу: Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, участок 10.
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Университет ИТМО разработал для Банка «Санкт-Петербург» модель оценки кредитных рисков, построенную на данных о транзакциях клиентов. К 2021 году банк намерен оценивать кредитные заявки с помощью анализа больших данных и искусственного интеллекта.
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Квартиры во второй очереди smart-квартала «LEGENDA Комендантского» можно купить по ипотечной программе АО «Газпромбанк».
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Юридическая фирма «Клифф» расскажет об амнистии капитала
27 февраля Юридическая фирма «Клифф» организует специальный бизнес-завтрак, посвященный вопросам принятия закона об амнистии капитала 2018 года
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
13.02.2018 16:27
Банк “Санкт-Петербург» признан региональным лидером по ипотеке
На прошедшем 6-7 февраля 4-м Российском ипотечном конгрессе были подведены итоги Высшей ипотечной лиги 2017. В номинации «Региональный лидер» победил Банк «Санкт-Петербург» как сильнейший из участников рынка, чей бизнес сконцентрирован в одном регионе. В 2017 году банк выдал 11326 ипотечных кредитов на сумму почти 25 млрд рублей. Основной объем пришелся на Санкт-Петербург и Ленинградскую область - 92%.
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